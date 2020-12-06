Зеленский заявил, что расходы на оборону "не сократятся ни на гривну"

Президент сообщил, что финансирование ВСУ будет лишь увеличиваться.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расходы на оборону не собираются сокращать, их будут лишь увеличивать. Об этом сообщил президент на торжествах по случаю Дня Вооруженных сил Украины, передает Офис президента в Facebook.

Зеленский отметил, что в этом году бюджет на оборону страны стал самым большим за все время независимости Украины.

"Вооруженные силы Украины получают новейшее и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только продолжится, но и увеличится. И несмотря на кризисные времена, финансирование не сократится ни на гривну. Мы никогда не будем экономить на собственной армии и на безопасности своей страны", – отметил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский назвал приоритетной задачей наращивание боеспособности Военно-морского флота Украины.

Напомним, что глава парламентского монобольшинства Давид Арахамия выступил за сокращение численности состава украинских Вооруженных сил.

Политик заявил, что для перевооружения ВСУ необходимы средства, однако в бюджете их нет, и поэтому следует перераспределить те деньги которые уже заложены на оборону. В частности, по словам Арахамии, следует избавиться от лишних "ртов" и направить освободившиеся деньги на закупку технологий и оружия.

В бюджет 2020 года были заложены наибольшие расходы на сферу безопасности и обороны – 245,8 млрд грн (5,45% ВВП).