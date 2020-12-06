В Киеве водитель такси умер за рулем: авто проехало без управления 40 метров

Следствию предстоит узнать причину смерти таксиста.

В Деснянском районе Киева такси Skoda Fabia вылетело на тротуар. Водитель умер, будучи за рулем, сообщают Вартові Еспресо.

Инцидент произошел на проспекте Шухевича в направлении Северного моста. Skoda вылетела на бордюр и пересекла тротуар и велодорожку, проехав 40 метров. Свидетели обнаружили за рулем мужчину без признаков жизни. Медики скорой помощи констатировали смерть водителя. По предварительным данным, это и стало причиной ДТП.

Напомним, в ноябре таксист въехал в автобусную остановку на Окружной, в результате чего две женщины погибли. В ходе следствия выяснилось. что 23-летний водитель уснул за рулем — инцидент случился утром. Также стало известно, что юноша нередко хвастался в соцсетях видео опасного вождения с нарушением скоростного режима и созданием аварийных ситуаций.