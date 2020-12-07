Статистика коронавируса в Украине на 7 декабря: количество новых случаев резко сократилось
Однако отмечается и спад тестирования, а количество новых случаев в Киеве все так же высоко
За сутки 6 декабря в Украине зафиксирован 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы – 1037 человек;
- умерли – 145 человек;
- выздоровели – 5 123 человека;
- проведено тестирований – 33 502 (методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).
За все время пандемии в Украине: заболели 821 947 человек, выздоровели – 423 704 человека, умерли 13 733 человек, проведено ПЦР-тестов – 4 807 961.
За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Ситуация регионах:
- Киев — всего 81 335 случаев (из них 1 526 за последние сутки);
- Винницкая область — 18 714 (127);
- Волынская область — 26 211 (192);
- Днепропетровская область — 45 040 (960);
- Донецкая область — 25 792 (245);
- Житомирская область — 32 318 (351);
- Закарпатская область — 24 663 (122);
- Запорожская область — 36 937 (398);
- Ивано-Франковская область — 39 438 (65);
- Киевская область — 43 854 (635);
- Кировоградская область — 6 360 (106);
- Луганская область — 7 088 (61);
- Львовская область — 50 175 (344);
- Николаевская область — 21 429 (285);
- Одесская область — 51 810 (662);
- Полтавская область — 25 655 (427);
- Ровенская область — 33 714 (206);
- Сумская область — 33 658 (477);
- Тернопольская область — 29 788 (194);
- Харьковская область — 59 393 (108);
- Херсонская область — 12 159 (244);
- Хмельницкая область — 32 429 (143);
- Черкасская область — 27 167 (358);
- Черновицкая область — 35 378 (226);
- Черниговская область — 21 442 (179).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 5 декабря по состоянию на 18:00 среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 36% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4 450. Тогда было проведено 32 758 ПЦР-тестов.