Статистика коронавируса в Украине на 7 декабря: количество новых случаев резко сократилось

Однако отмечается и спад тестирования, а количество новых случаев в Киеве все так же высоко

За сутки 6 декабря в Украине зафиксирован 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы – 1037 человек;

умерли – 145 человек;

выздоровели – 5 123 человека;

проведено тестирований – 33 502 (методом ПЦР – 27 881, методом ИФА – 5 621).

За все время пандемии в Украине: заболели 821 947 человек, выздоровели – 423 704 человека, умерли 13 733 человек, проведено ПЦР-тестов – 4 807 961.

За минувшие сутки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 526), ​​Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

Ситуация регионах:

Киев — всего 81 335 случаев (из них 1 526 за последние сутки);

Винницкая область — 18 714 (127);

Волынская область — 26 211 (192);

Днепропетровская область — 45 040 (960);

Донецкая область — 25 792 (245);

Житомирская область — 32 318 (351);

Закарпатская область — 24 663 (122);

Запорожская область — 36 937 (398);

Ивано-Франковская область — 39 438 (65);

Киевская область — 43 854 (635);

Кировоградская область — 6 360 (106);

Луганская область — 7 088 (61);

Львовская область — 50 175 (344);

Николаевская область — 21 429 (285);

Одесская область — 51 810 (662);

Полтавская область — 25 655 (427);

Ровенская область — 33 714 (206);

Сумская область — 33 658 (477);

Тернопольская область — 29 788 (194);

Харьковская область — 59 393 (108);

Херсонская область — 12 159 (244);

Хмельницкая область — 32 429 (143);

Черкасская область — 27 167 (358);

Черновицкая область — 35 378 (226);

Черниговская область — 21 442 (179).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 5 декабря по состоянию на 18:00 среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 36% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 4 450. Тогда было проведено 32 758 ПЦР-тестов.