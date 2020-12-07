Шторм на Азовском море отрезал путь к резиденции Зеленского (видео)

В акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение.

В Запорожской области из-за сильного шторма в Азовском море затопило дорогу к президентской резиденции.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что волны преградили единственный сухопутный путь в заповедник "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположена резиденция госуправления делами, закрепленная за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Порывы ветра в Кирилловке уже достигают 25-30 метров в секунду, а двухметровые волны наступают на берег, перемывая дорогу, которая соединяет материк с заказником.

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Кроме того, на побережье затапливаются базы отдыха и кафе.

В акватории Азовского моря в понедельник, 7 декабря, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Telegram-канале.

"По данным Укргидрометцентра, на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", – указывается в сообщении.

Отметим, летом улицы Бердянска и Кириловки превратились в реки из-за ливней. Вода настолько стремительно затопила улицы, что продавцы не успели спрятать свой товар, а водители автомобилей вынуждены были "плыть" по дорогам.