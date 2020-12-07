Google посвятил дудл известной украинской художнице Екатерине Белокур (фото, видео)

Работами украинской самоучки восхищался Пабло Пикассо.

120 лет назад, 7 декабря 1900, родилась выдающаяся украинская художница Екатерина Белокур. Ее работы в свое время поразили одного из величайших художников XX века Пабло Пикассо. Ко дню рождения украинского живописца поисковик Google подготовил тематическую картинку – дудл.

Екатерина Белокур на весь мир прославилась своими натюрмортами, а именно рисунками цветов и природы. Именно эти фрагменты ее работ и изобразили авторы дудла. Кроме цветов Екатерина Белокур рисовала пейзажи и портреты.

На тематической картинке Google можно увидеть саму Екатерину Белокур – художница с кисточкой и красками стоит у мольберта.

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Как отметили авторы дудла, Екатерина Белокур – виртуоз-самоучка, получившая мировое признание благодаря своим детализированным и ярким картинам.

Биография Екатерины Белокур

Екатерина Васильевна Белокур родилась 7 декабря (24 ноября по старому стилю) в 1900 году в селе Богдановка Полтавской губернии (сегодня – Киевская область). В семье решили не отдавать ее в школу, чтобы сэкономить на одежде и обуви. Катерина проводила дни, работая на ферме, но это не помешало ей заниматься любимым делом, и она начала рисовать с ранних лет. Екатерина создавала кисти из подручных материалов, краски из таких продуктов, как свекла и бузина, чтобы в свободное время заниматься творчеством, а сама природа стала ее музой. Затем, когда ей было почти 40 лет, в ее жизни произошел случайный поворот.

[ + – ] "Цветы", 1940

В 1940 году, вдохновленная песней по радио, Белокур написала благодарственное письмо украинской певице Оксане Петрусенко и вместе с письмом вложила свою работу – рисунок калины на кусочке полотна. Петрусенко была так впечатлена, что помогла подготовить почву для первых выставок работ Белокур. В течение следующих двух десятилетий уникальные работы художницы-самоучки достигли международной аудитории, в частности, получили похвалу от испанского мастера Пабло Пикассо на выставке 1954 года в Париже. Пикассо так отозвался о Белокур: "Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!".

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Сегодня наиболее полное собрание работ Екатерины Белокур представлено в картинной галерее Яготинского государственного исторического музея. Это более 70 работ – живопись, акварель, графика, эскизы, наброски, этюды, ранние и неоконченные работы. Кроме того, более 500 экспонатов, связанных с творчеством выдающейся художницы, хранятся в Музее-усадьбе Екатерины Белокур в селе Богдановка Яготинского района Киевской области, где художница прожила всю свою жизнь.

В 1949 году Екатерина Белокур стала членом Союза художников Украины. В 1951 году она была награждена орденом "Знак Почета" и получила звание Заслуженного деятеля искусств УССР. В 1956 году Белокур получила звание Народного художника УССР.

[ + – ] Памятник Екатерине Белокур в Яготине/Фото: wikipedia

В 1999 году в честь Екатерины Белокур была переименована улица Евгении Бош в Киеве. А в 2000 году в ее честь украинским монетным двором была выпущена монета номиналом две гривны.

В прошлом году украинский отдел поискового сервиса Google выпустил Doodle знаменитому украинскому писателю и переводчику Пантелеймону Кулишу. Иллюстрация была посвящена 200-летию писателя.