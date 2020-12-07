Ипотечных кредитов выдано меньше по количеству, но на значительно большую сумму

В октябре размер одного кредита увеличился в сравнении с сентябрем на 5,9% – до 741 тыс. грн.

Объем выдачи банками новых ипотечных кредитов в январе – октябре увеличился в годовом измерении на 22,8% – до 2,75 млрд грн, но количество новых договоров сократилось на 2,3% – до 4,3 тыс. Такие данные приводит Национальный банк.

Рост объемов обусловлен увеличением среднего размера ипотечного кредита: в октябре он увеличился в сравнении с сентябрем на 5,9% – до 741 тыс. грн.

Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке в октябре составляет 87% по объему и 85% по количеству. В 2019 году было 81% и 84% соответственно.

В НБУ считают, что такой интерес ко вторичному рынку связан с тем, что средневзвешенная эффективная процентная ставка по ипотеке на вторичном рынке ниже, чем на первичном. Так в октябре средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке была 14,3%, а на первичном – 17,2%.

В октябре значительно сократилась доля кредитов с фиксированной процентной ставкой: до 36,6% по количеству и 34% по сумме. Год назад было 72,7% и 67% соответственно.

За 10 месяцев больше всего кредитов выдано в Киеве – 1,14 тыс. (26,5% общего количества) на 1,04 млрд грн (37% общей суммы). Далее идут Киевская область – 442 (10,3%) на общую сумму 386 млн грн (7,7%) и Харьковская – 453 на 211 млн грн (10,5% и 14% соответственно.

Напомним, доступная ипотека будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%. При этом ставки будут фиксированными на весь период ипотечного кредитования. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко.