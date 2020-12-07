"Ты что, мусорской?" Помощник Денисовой устроил дебош в ресторане. Его отстранили от должности

Нетрезвый Павел Лисянский отказался покинуть ресторан в 22:00 и избил охранника заведения.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский устроил дебош в одном из ресторанов города Святогорск. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По словам владельца заведения, нетрезвый Лисянский отказался покинуть ресторан в 22:00 — этим временем ограничена работа заведений общепита в период карантина.

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Охранник ресторана предупредил Лисянского, что вызовет полицию. Чиновник отреагировал агрессивно. Со словами "Ты что, мусорской? Ты мусоров собрался вызывать? Ты меня мусором назвал или что?" — он свалил мужчину с ног.

Повалив охранника, Лисянский ударил его ногой. Мужчина попытался встать, но его повалили снова.

Пресс-офицер Славянского отдела полиции Мария Тюрина сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса "Умышленное легкое телесное повреждение".

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что решила временно отстранить Лисянского от выполнения служебных обязанностей.

"Сейчас мной принято решение о проведении служебной проверки в отношении представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей, которое продлится до 21 декабря 2020 включительно с одновременным его отстранением от должности на указанный период", – написала Денисова.

Павел Лисянский – правозащитник и общественный деятель. Он является представителем украинского омбудсмена в Луганской и Донецкой областях с 2018 года. Ранее работал адвокатом, а в 2014 году основал правозащитную организацию "Восточная правозащитная группа".