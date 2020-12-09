Проект, спасающий жизни

«Випив? За кермо не сідай» – социальная инициатива пивоваренной компании AB InBev Efes Украина, которая существует уже 10 лет. В партнерстве с общественными организациями и Национальной полицией Украины инициатива не только информирует водителей об опасности управления автомобилем в нетрезвом состоянии, но формирует новую культуру ответственного потребления алкогольных напитков

Экономически успешный и социально ответственный бизнес, ориентированный на создание общественного блага, является важнейшим звеном в построении долгосрочной стратегии устойчивого развития любой страны. И Украина тут не исключение. Наша страна присоединилась к глобальному процессу устойчивого развития, выделив для себя наиболее актуальные задачи в области ЦУР. Среди них особую значимость имеет Цель 3, в которой говорится об обеспечение здорового образа жизни и благосостояния, в том числе и посредством профилактики злоупотребления алкоголем. Кроме того, среди приоритетных задач – сокращение вдвое количества смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий до 2020 года.Реализовать такие амбициозные цели можно лишь, наладив многостороннее социальное партнерство между ответственным бизнесом и органами законодательной и исполнительной власти, экспертами и общественными организациями. Именно такая комплексная стратегия легла в основу уникального по своей продолжительности и успешности проекта корпоративной социальной ответственности AB InBev Efes Украина – «Випив? За кермо не сідай».

Трезвый взгляд на безопасность движения

«Цель этого проекта, реализуемого в рамках корпоративной социальной ответственности нашей компании – привлечение внимания общественности к проблеме вождения в нетрезвом состоянии, – говорит Денис Хренов, и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина. – Мы хотим показать людям, какие тяжелые последствия может иметь безответственное потребления алкоголя. Только в 2018 году масштабной агитацией за уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей в рамках кампании «Випив? За кермо не сідай» было охвачено более 30 млн украинцев. А представьте, сколько их было за 10 лет существования этой важной и общественно полезной инициативы! Огромный процент людей узнали о нашей общенациональной кампании повышения уровня безопасности на дорогах Украины, а это значит – мы смогли достичь своей изначальной цели».

Верная принципу «Мыслить глобально, действовать локально» компания разработала комплексную программу действий, в которой системный подход в сочетании с креативными решениями, реализованными инновационными инструментами, дает отличный синергетический эффект.

Креатив и интерактивные презентации

Для того чтобы количество сознательных и осведомленных водителей постоянно увеличивалось, а охват целевой аудитории кампании «Випив? За кермо не сідай» был максимальным, компания реализовала спектр различных рекламно-информационных проектов. Помимо социальной рекламы на телевидении, в интернете, соцсетях, нестандартная коммуникации был размещена на городском транспорте Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Днепра. Заметным явлением на дорогах и в городах стало появление в 2013 году брендированного транспорта – такси, маршрутки, троллейбусы, автобусы эвакуаторы, машины автопарка компании и брендмобили.

Всего в ходе кампании было забрендировано более 150 единиц транспорта. Более наглядного месседжа для агитации и пропаганды ответственного потребления алкоголя сложно придумать, ведь количество визуальных контактов с ней только за 2019 год составили более 6 млн. Особое внимание всех участников дорожного движения вызывали и креативные инсталляции – эвакуаторы с разбитыми вдребезги автомобилями и данными о статистике аварий, совершенных по вине нетрезвых водителей. Они тоже использовались в рамках проекта «Випив? За кермо не сідай».

Еще одним важнейшим направлением реализации проекта стала образовательная программа «Випробуй у безпеці». Программа состоит из специально разработанного курса лекций о влиянии алкоголя на организм, видео-тренингов, анкет и практических занятий для автошкол и специализированных учебных заведений. С 2017 года этот всеукраинский проект успешно реализуется при поддержке Всеукраинского объединения автошкол и сегодня к нему подключены более 250 автошкол по всей территории Украины.

Уникальным инструментом этой программы являются инновационные очки Drunk Busters Goggles, которые имитируют состояние алкогольного опьянения второй степени и всех симптомов, присущих этому состоянию. Выполняя простые задания на специально разработанном коврике, будущие водители сами ощутить какие трудности с координацией движений, быстротой реакции и способностью сфокусироваться испытывают нетрезвые водители. Такая практическая демонстрация отлично мотивирует будущих водителей быть нетерпимыми к пьянству за рулем и формирует новую культуру ответственного потребления алкоголя. Для того чтобы это стало возможным, компания AB InBev Efes Украина закупила 470 комплектов очков, 100 пар из которых раздадут партнерам программы до конца 2020 года. Уже сейчас тренинг прошло более 50 тысяч будущих водителей. Об эффективности этой программы свидетельствует и то, что по результатам тестирования учеников автошкол количество правильных ответов на вопросы, связанные с вождением в нетрезвом состоянии, выросло на 25%.

В рамках имплементации инновационных Drunk Busters Goggles, интерактивные презентации с их использованием проводят также инспекторы региональных подразделений Департамента патрульной полиции Украины. Всего за несколько лет этот проект стал важной частью профилактической работы по повышению осведомленности водителей о последствиях вождения автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Несмотря на пандемию, мы не планируем останавливаться, – заверяет Денис Хренов. – AB InBev Efes Украина намерена и дальше реализовывать проекты, пропагандирующие ответственное поведения за рулем и охватить еще большее число регионов и городов Украины. Потому что мы уверены, что такие социальные инициативы, новые технологии и повышение общей культуры потребления алкоголя, помогут существенно уменьшить число аварий на дорогах».

Наталья Кирьянова