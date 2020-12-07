Трое граждан Франции могут быть причастны к незаконным поставкам на территорию ОРДЛО – расследование

Согласно данным из реестра таможенных операций, солод завода ООО «Белгорсолод» поставлялся как неоднократно на территории ОРДЛО, для Донецкого и Ровеньковского пивоваренных заводов, так и через территорию Украины в Бендеры – город в Молдавии, находящийся под контролем так называемой «Приднестровской Молдавской республики».

В 2019 году французская компания Malteurop Groupe поставляла солод для пивных заводов на территориях ОРДЛО, временно неподконтрольных Украине, что противоречит украинскому законодательству, пишет в статье на «Цензоре» журналист Андрей Капустин.

В этот период российскую компанию ООО «Белгорсолод», чьим 100% владельцем является Malteurop, возглавлял французский гражданин Эрве Карофф (Hervé Caroff), а генеральным директором Malteurop Groupe до сих пор является Оливье Паран (Оlivier Parent).

В 2017 году так называемые «власти ДНР» сообщили о «переводе под внешнее управление» более 40 предприятий украинских и международных компаний, располагавшихся в Донецкой области, среди которых оказался и пивной завод ЧАО «Эфес-Украина», на тот момент находящийся в собственности Efes Breweries International N.V. Позднее завод был переименован в ООО «Донецкий пивоваренный завод». Через 18 дней украинские СМИ написали о возобновлении новыми «властями» производства пива на ДПЗ.

«Именно появлением Кароффа в Белгороде в феврале 2017-го, можно объяснить, каким образом всего за 18 дней смогло «созреть» пиво на Донецком пивзаводе», – уточняет в материале журналист. – «Вопрос на который хотелось бы получить ответ: поставки в ДНР и ЛНР – это решение и заслуга одного только Эрве Карофф, или за решением поставлять солод в непризнанные республики стоит и генеральный директор Malteurop Groupe Оливье Паран?».

Третьим гражданином Франции, возможно, причастным к нарушению украинского законодательства стал директор той же ООО «Белгорсолод» в 2016 году. «Ровно за год до запуска украденного у турецких инвесторов донецкого пивзавода, генеральным директором ООО «Белгорсолод» стал гражданин Франции Николя Бенжамен Алекси Фреаль (Nicolas Freal), перебравшийся в РФ в 2001 году», – пишет журналист: «Это информация для компетентных органов Украины, поскольку месье Фреаль почему-то до сих пор не внесен в базу данных «Миротворца»… бывший французский военный разведчик, не скрывающий в своих интервью связей с ФСБ РФ, отправился с «гуманитарным грузом» в «ДНР». Визит французского гражданина на неподконтрольную территорию Украины во время проведения АТО в 2014 году подтверждается ссылкой на опубликованное интервью Фреаля и его фотографией с зафиксированными координатами, свидетельствующими о нахождении близ украинского села Степановка Донецкой области.

Согласно приведенным в тексте данным из реестра таможенных операций, солод завода ООО «Белгорсолод» поставлялся как неоднократно на территории ОРДЛО, для Донецкого и Ровеньковского пивоваренных заводов, так и через территорию Украины в Бендеры – город в Молдавии, находящийся под контролем так называемой «Приднестровской Молдавской республики».

Malteurop Groupе – часть крупнейшего сельскохозяйственного кооператива VIVESCIA, французского производителя муки, кормов и замороженной выпечки. В пивоваренной отрасли Malteurop является одним из мировых лидеров по производству солода – одного из трех основных компонентов пива.