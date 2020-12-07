Как в "Крестном отце" – активисты принесли отрубленную свиную голову под дом Венедиктовой

"Демсокира" устроила перформанс – пришла с топором под домом генпрокурора.

Украинский блогер Юрий Гудыменко, один из основателей партии "Демократична сокира", от списка которой в 2020 году был выдвинут в Киевсовет, запостил фото, снятое под домом генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

На фотографии шестеро активистов организации, вооруженные топором, позируют рядом с забором частного дома, с отделенной от тела свиной головой, лежащей на пне. Один из активистов залил импровизированную "плаху" и топор красной краской, которая, вероятно, должна символизировать кровь.

Кроме того, участники акции прикрепили к забору баннер со словами "RIFFA на свободу". Речь идет о подозреваемом по делу об убийстве журналиста Шеремета музыканте Андрее Антоненко, выступавшем в зоне АТО под псевдонимом Риффмастер.

В понедельник, 7 декабря, Апелляционный суд Киева рассматривал апелляцию адвокатов обвиняемого и возможность дальнейшего содержания Антоненко под стражей. По итогам этого заседания подозреваемого оставили в СИЗО до 19 декабря.

"Сегодня под судом по Риффмастеру было понятно, что полицейские сделали выводы из прошлого суда. "Космонавты" перекрыли все выезды, готовы сделать "коридоры", чтобы автозак с Риффом не заблокировали, как в прошлый раз. Ну и соответственно их просто толпа, гораздо больше, чем в прошлый раз", – отметил Гудыменко под фото со свиной головой.

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Активист продолжил: "С другой стороны, мы ожидали, что полиция сделает выводы, и сделали свои. Поэтому в то время, пока полицейские собирались под судом и там же собиралась основная толпа активистов, группа наиболее энергичных "демсокирян" осуществила рейд к дому, где живет генпрокурор Венедиктова, и оставили ей подарок с намеком, как в "Крестном отце".

"Намек был одет в характерный парик, похожий на прическу самой госпожи генпрокурора. Оставили подарок с топором под дверью и вернулись под суд. Лучше быть непредсказуемым, чем предсказуемым. Прекрасного дня, госпожа Венедиктова. Еще увидимся", – заключил представитель "Демсокиры".

Как видно на записи журналиста "PavlovskyNews", во время заседания в понедельник под Киевским Апелляционным судом, у входа в здание выстроились несколько сотен полицейских и нацгвардейцев, в том числе – в тяжелой защите, на случай провокаций.

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Как сообщает "Корреспондент", представители обвинения на суде заявили, что Антоненко на свободе сможет оказывать давление на свидетелей. Во время заседания под стенами суда продолжалась акция #FreeRiff, участники которой требовали освободить музыканта из-под стражи.

Отметим, что на 10 декабря запланировано заседание Шевченковского суда Киева, который снова будет принимать решение о мере пресечения Андрею Антоненко.