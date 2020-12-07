От Covid-19 умер автор сценария культовой игры S.T.A.L.K.E.R. украинский писатель Сергей Иванов

Фантаст, работавший под псевдонимом Гарм Видар, умер в возрасте 66 лет.

Украинский писатель Сергей Иванов, работавший под псевдонимом Гарм Видар, умер от коронавируса.

Информация об этом появилась в материале интернет-энциклопедии игры "S.T.A.L.K.E.R" со ссылкой на данные от Института кибернетики имени Глушкова: "Сергей умер 25 ноября 2020 года от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19".

Как сообщается в материале, это произошло еще 25 ноября. Подробностей случившегося не приводится. Опубликована также фотография временного памятного места в институте кибернетики имени В. М. Глушкова по случаю смерти сценариста Иванова, работавшего там преподавателем.

[ + – ] Автор фото: Владислав Кузнецов (коллега). Дата съемки: 26 ноября 2020.

Сергей Иванов родился в Киеве в 1954 году. Ему нравились научно-фантастические книги и комиксы, и он был большим поклонником Бориса Стерна, советского писателя, писавшего сказки, сатиру и социальную прозу. Будущий фантаст учился Донецком национальном университете на специальности "Прикладная математика", а с 1977 по 1992 год работал преподавателем в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова Национальной академии наук Украины.

Иванов был важным связующим звеном между советской научной фантастикой и индустрией видеоигр в Украине и на всем постсоветском пространстве.

С 2002 года Иванов начал сотрудничать с украинской компанией-разработчиком компьютерных игр, студией "GSC Game World", которая привлекла его для написания сценария игры "S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost", позже ставшей "Тенью Чернобыля".

"Хороший дядька. Профессиональный литератор. Пару его сценарных идей воплотили. Сценарий книжный и игровой, как оказалось (нам тогда все было в новь), – это две ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ", – отзывался об Иванове один из руководителей проекта "Oblivion Lost" Андрей Прохоров.

Как отмечал сам Иванов, он работал с "GSC" только два года, с 2002-го по 2004-й. "Фактически я пытался натянуть логическое действие на уже частично существующий каркас и добавить к разборкам кланов хоть немного фантастики", – рассказывал писатель о своем участие в проекте "GSC Game World".

"Наверное, компания была неплохой. Но я не был в штате, а был приходящим <..>. На второй год, правда, был период, когда даже несколько недель как бы был принят в коллектив, но без зарплаты. Участвовал в "массовых" и "бесконечных" обсуждениях сценария… Ребята были молодые, все время хотелось чего-то нового и… никак не могли на чем-то остановиться, но волей-неволей все возвращалось к уже написанному сценарию", – отмечал писатель.

После ухода из "GSC" Иванов больше не работал в игровой индустрии.

В своей писательской ипостаси Иванов работал в жанре фантастики. Его перу принадлежат повести "Три круга ненависти" и "Как бы сказал мой папа", роман "Критическая точка" и др. В конце 2012-го года Иванов снова вернулся в институт Глушкова, частично прекратив свою деятельность писателя, и продолжал там работать преподавателем — до своей смерти.