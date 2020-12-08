Стрихарский Андрей популяризирует здоровый образ жизни

Недавно на территории спортивного клуба «Добро» в Киеве по ул. Ахматовой 13В с соблюдением всех карантинных требований провели турнир по боксу.За кубки и медали Ассоциации детско-юношеского спорта, президентом которой является депутат Верховного Совета Украины — Андрей Стрихарский, соревновались юные спортсмены от восьми до четырнадцати лет.

«Поддержка спорта: бокса, боевых искусств, футбола и творческих мероприятий всецело воспитывают личность, через сердце каждого ребенка развивая здоровый дух соперничества» — сказал депутат.

Стрихарский Андрей Петрович неоднократно предоставлял и предоставляет благотворительную поддержку детям-сиротам, воинам антитеррористической операции, активно принимал участие в проведении всевозможных турниров среди молодежи. Он фокусируется на победе каждого молодого участника, представляющего наше поколение. Будучи успешным застройщиком и слугой народа, честно ведя свой бизнес, он вселяет в сердца семей ощущение постоянства и уверенности в будущем.«Жду от вашего клуба Олимпийских чемпионов, которые будут представлять страну на международном уровне!», — добавил меценат.

Президент СК «Добро» — Виталий Блюмин выступил со словами благодарности о поддержке спорта в непростое время: «Я признателен Андрею Петровичу. Он, не будучи еще депутатом, помог нам капитально отремонтировать крышу, утеплить стены и фасад, установить вытяжки во всех залах. Доволен, что мы совместно с Ассоциацией детско-юношеского спорта – партнеры и сегодня в мини-формате провели турнир с участием 36 юных воспитанников. Сейчас официальные все турниры отменили из-за пандемии. Спортсмены расстроены, но тренироваться нужно и не терять форму. Мы предусмотрели все карантинные ограничения: маски, учитывалось безопасное расстояние между судьями, на столах было достаточное количество санитайзеров для дезинфекции рук. Благодарен нашему другу за развитие детско-юношеского спорта страны: он поддерживает не только единоборства, но и акробатику, карате, черлидинг, брейк-данс, дзюдо».

Уже вскоре под эгидой Ассоциации детско-юношеского спорта проведут шестой турнирпамяти Заслуженного футбольного тренера Украины, 4-кратного чемпиона СССР, обладателя Кубка кубков УЕФА - Андрея Михайловича Баля, в котором примут участие дети 2013 года рождения .

Организаторы соревнований и спортивные тренера провели разъяснительную работу среди молодежи: о важности занятий спортом в период пандемии. Сделали акцент на здоровый образ жизни,поддержании физической формы и выполнении утренней зарядки, а также порекомендовалибольше дышать на свежем воздухе или дома выполнять дыхательную гимнастику!

Пожелали всем спорта и крепкого здоровья!

Материал подготовила Оксана Гриценко