КСУ возобновил работу после вспышки коронавируса у судей

Конституционный суд работает в обычном режиме.

Конституционный суд Украины возобновил работу после вспышки коронавируса у судей.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что суд работает в обычном режиме.

"КСУ работает в обычном режиме и … 8 декабря в 10:00 началось пленарное заседание Палаты Конституционного суда, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины", – сказано в сообщении.

Также 8 декабря запланировано заседание Палаты КСУ по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по делу по представлению 47 нардепов относительно конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса.

"Все заседания будут проводиться в закрытой части, о результатах их рассмотрения будет проинформирован впоследствии на официальном веб-сайте суда", – говорится в сообщении.

Отметим, 12 ноября руководитель аппарата Конституционного суда Марьяна Гайовская сообщила, что КС не может собрать кворум судей из-за обнаружения у нескольких из них COVID-19.