Совладелец сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" умер от COVID-19

Вадим Черный проходил как подозреваемый по делу о пожаре в гостинице.

Совладелец сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадим Черный умер от коронавируса в возрасте 48 лет.

По информации "Думской", бизнесмен умер во вторник, 8 декабря, в одной из больниц Киева. Смерть наступила от осложнений, вызванных коронавирусом.

Вадим Черный проходил как подозреваемый по делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" 17 августа 2019 года.

Вадим Черный родился в 1972 году. Получил два высших образования, экономическое и юридическое. В 1998-2002 годах был мэром города Арциза. Лидер партии Союз Анархистов Украины с 2002 года. Автор книги "Иисус, не знавший Христа".

Напомним, в ночь на 17 августа 2019 года в Одессе произошел масштабный пожар в гостинице "Токио Стар". Погибли 9 человек и еще 10 – пострадали. Среди погибших — 8 украинцев и одна гражданка Австралии.