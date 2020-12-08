Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19

В МОЗ озвучили критерий, по которому человек попадает в статистику Минздрава — в перечень тех, кто вылечился от коронавирусной болезни.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве разработаны отдельные критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения при Covid-19, которые также являются основаниями для прекращения самоизоляции.

Как отметил Ляшко в комментарии информагентству "УНН", именно по этим критериям человек и попадает в статистику Минздрава в перечень тех, кто вылечился от коронавирусной болезни.

Достаточным условием, чтобы считаться здоровым, по словам Ляшко, является "отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования".

В сентябре Министерство здравоохранения Украины обновило протокол оказания помощи при Covid-19, который обязателен для выполнения всеми медработниками, оказывающими помощь пациентам с коронавирусом, и на который ссылался в своем комментарии Виктор Ляшко.

Однако, как сообщается в материале агентства, "все еще актуальным в остается подтверждение выздоровления от Covid-19 с помощью одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР".

Как отмечал Ляшко в октябрьском интервью "УП", ПЦР-тест может еще долго показывать положительный результат на Covid-19 уже у здорового человека. В частности, тест реагирует на остатки РНК коронавируса в организме уже не заразного человека, что делает ПЦР-тестирование неэффективным с эпидемиологической точки зрения.

Напомним, недавно главный санитарный врач Украины рассказал, сколько государству стоит лечение одного больного коронавирусом.