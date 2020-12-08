Оскароносный режиссер снимает в Киеве фильм о знаменитом украинском тренере (фото)

Фильм основан на реальных событиях и расскажет о легенде украинского парусного спорта Викторе Коваленко — которого на постсоветском пространстве знают по прозвищу "Кремень", а за границей называют medal-maker. Человек, который "делает" медали.

Оскароносный режиссер Винсент Уорд прилетел в Киев, чтобы снять полнометражный фильм "Кремень" в акватории Днепра в Киеве и на Киевском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба КП "Плесо".

Специалисты КП "Плесо" на съемках фильма о яхтинге обеспечивали комплекс аварийно-спасательного обслуживания.

"Особое внимание уделялось безопасности несовершеннолетних актеров, исполняющих роль Виктора Коваленко в детстве и юности, а также актеров, которые по сценарию оказывались в воде. Кроме того, с целью создания в кадре визуального эффекта "тумана" активно использовались дымовые шашки и необходимо было в условиях низкой видимости не допустить столкновения судов", — рассказали сотрудники КП.

Фильм основан на реальных событиях и расскажет об украинском тренере парусного спорта Викторе Коваленко. Именно его воспитанники принесли первые золотые и бронзовые олимпийские медали независимой Украине на Олимпиаде в Атланте, а позже — высокие спортивные награды сборной Австралии, которую 70-летний Коваленко тренирует до сих пор.

[ + – ] Виктор Коваленко

"Кремень" — совместная продукция Украины, Австралии, Германии, Швейцарии и Китая при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Режиссер Винсент Уорд снял фильм "Куда приводят мечты", который был удостоен премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Напомним, стриминговый видеосервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм. Кинолента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном топ-уровне. По сюжету, события разворачиваются во Франции, однако большая часть съемок прошла в Киеве с 10 по 26 августа. Также съемки будут проходить в Париже. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.