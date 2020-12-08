В условиях пандемии правительство должно поддержать отечественное производство и создать для этого комфортные условия, подчеркнул Кузьмин.

Без решения властей украинские предприятия не могут начать производство вакцины от коронавируса. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина".

Политик прокомментировал возможное производство российской вакцины "Спутник V" против коронавируса на харьковском фармацевтическом предприятии "Биолик".

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"Предприятие заявляет, что у них есть все возможности, оборудование есть, возможности для хранения, для транспортировки, у них все есть. Они готовы это делать, нужно только пройти регистрацию. А регистрацию пройти в государственных регистрационных органах. Значит, государство должно взять на себя эту функцию и исполнить ее эффективно, качественно и быстро", — добавил Кузьмин.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии правительство должно поддержать отечественное производство и создать для этого комфортные условия.

Кузьмин также прокомментировал встречу Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

"Медведчук — он же не бизнесмен сегодня. Он депутат парламента, он не может заключать контрактов на производство и всех остальных коммерческих контрактов. Для этого есть соответствующие службы, для этого есть представители украинских фармакологических компаний, украинской власти, министерства здравоохранения. Это их прямые обязанности. Конечно, контракта нет. Есть договоренности на высшем государственном уровне. И этими договоренностями действующая украинская власть должна воспользоваться", — считает нардеп.