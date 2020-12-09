ВСУ получили более 50 модернизированных танков Т-64 и бронированных машин БРЭМ-2 (фото)

Танки оснащены современными ночными прицелами, новейшими цифровыми радиостанциями, спутниковыми системами навигации и комплектами динамической защиты.

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", модернизировало и передало в Вооруженные силы Украины более 50 танков Т-64 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"За неполных два года мы передали более 50 восстановленных машин. Модернизированные танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще много приложений для более эффективного выполнения боевых задач", – сообщили на предприятии.

При этом, капитальный ремонт БРЭМ-2 проводился впервые.

"Освоив капитальный ремонт и модернизацию бронемашины, мы добавили к своему продуктовому портфелю финальную БРЭМ. Теперь наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, находящихся на вооружении ВСУ. У нас готовы производственные площади и все оснащение для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр"", – говорится в сообщении.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-2 создана на базе БМП. Она является плавающей и имеет высокую проходимость и маневренность. Эту бронемашину, в основном, используют механизированные подразделения Сухопутных войск Украины. Основное назначение БРЭМ-2 – эвакуация гусеничной и колесной техники массой до 20 тонн, ее ремонт, проведение грузоподъемных и сварочных работ в полевых условиях.

"Львовский бронетанковый завод" занимается не только ремонтом, но и изготовлением бронетехники, а именно: бронированных пожарных машин ГПМ-72 и ГПМ-54, бронированных ремонтно-эвакуационных машин "Лев" и "Зубр" , тактических бронированных колесных машин "Дозор-Б".

Предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков области и обеспечивает работой 700 работников, средняя заработная плата за первый квартал 2020 года составила около 16 600 грн, что почти на 70% больше средней зарплаты во Львовской области.