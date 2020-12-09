В Трускавце расстреляли во дворе дома криминального авторитета по кличке Бзик (фото)

Зиновий Пристай был криминальным авторитетом в 1990-х годах.

В Трускавце расстреляли 50-летнего местного криминального авторитета Зиновия Пристая, известного в криминальном мире по кличке Бзик. Об этом пишет сайт Zaxid.net.

Труп со сквозным огнестрельным ранением в грудь нашли 8 декабря в 12.50 в беседке частного двора на улице Городище. Убийство произошло во дворе матери погибшего.

Полиция Львовской области позже подтвердила факт убийства 50-летнего мужчины. Его имя не уточнили, но рассказали, как местный житель обнаружил тело в беседке и вызвал полицию.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить и задержать причастных к убийству.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, 6 апреля 2020 года в Николаеве было совершено покушение на "авторитетного" бизнесмена Михаила Титова, известного как "Мультик".