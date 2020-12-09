Украина получит $136 млн для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией

Эффективность диагностирования заболеваний снизилась из-за перегруженности системы здравоохранения, связанной с пандемией COVID-19.

Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией утвердил финансирование для Украины в размере $135,8 млн на 2021–2023 годы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Эти средства предназначены для важных закупок и проведения системных изменений системы здравоохранения Украины. В частности, планируется закупить современные системы GeneXpert для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза, оборудование для региональных микробиологических лабораторий по диагностике туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ.

Также запланированы:

закупка противотуберкулезных препаратов для лечения осужденных и лиц, взятых под стражу;

обеспечение лечения ВИЧ-инфицированных, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей;

улучшение работы 25-ти региональных советов по координации действий в ответ на распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции;

интеграция системы в международную;

обучение медицинского персонала.

По данным Центра общественного здоровья за январь – апрель 2020 года в Украине официально зарегистрировано 5 256 случаев ВИЧ-инфекции, 1 501 случай СПИДа и 733 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины. Еще 18 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрированы среди иностранцев.

В Украине в августе текущего года было зарегистрировано 1 194 случая туберкулеза. Всего в этом месяце от болезни лечились 14 183 человек, а в июле – 15 219.

В мае этого года в Харькове обнаружили завозной случай малярии: заболел студент. Во время лабораторного исследования у него человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (они могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

В сентябре представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович отметила, что в Европе за первые шесть месяцев этого года было выявлено меньше случаев заболевания туберкулезом, чем за аналогичный период прошлого года. Однако это свидетельствует не об уменьшении больных, а о значительном количестве не выявленных случаев. Система диагностики была парализована пандемией COVID-19.

Напомним, американские ученые сообщили о первом в истории случае спонтанного исцеления от СПИДа, то есть такого, которое произошло без специфического лечения. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.