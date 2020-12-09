Новая скандальная стройка в Киеве: активисты обвиняют "Интергал-Буд" и мэра Кличко в уничтожении парка на Жмаченко

Сообщают, что два года назад чиновники департамента градостроения и архитектуры КМДА совершили подлог, сначала выдав приказ о выдаче градостроительных условий и ограничений, а потом под тем же номером документ об отказе.

Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала разрешение компании "Интергал-Буд" на скандальную стройку по адресу ул. Жмаченко,20, где согласно решению Киеврады должен быть парк. Обэтом написал на своей странице в Фейсбук эсперт в сфере градостроения Георгий Могильный. "Руководство ГАСИ сегодня хорошо заработало — приняли решение о выдаче разрешения на мега скандальное строительство Интергал-Буд по улице Жмаченко,20. Экс-регионал Зубик пытается построить ЖК под видом "завершения строительства духовно-благотворительного комплекса с применением под многофункциональный комплекс", — пишет он.

Эксперт отметил, что это уже вторая попытка выдать документы под незаконное строительство. Как сообщают Наши гроши, два года назад чиновники департамента градостроения и архитектуры КМДА совершили подлог, сначала выдав приказ о выдаче градостроительных условий и ограничений, а потом под тем же номером документ об отказе. А 17 июня за подписью замдиректора Юрия Таця ГУО были выданы снова, по факту чего полиция начала уголовное производство.

Строительство пытаются начать на участке, который арендовала религиозная община под реконструкцию и обслуживание своего здания. Застройщик уже начал вырубать сосны, которых здесь более двух тысяч, сообщают местные жители, вставшие на защиту зеленой зоны. Активисты добились расторжения договора аренды и присвоения территории статуса парка — соответствующее решение Киеврада приняла 24 сентября.

Однако вопреки регламенту решение до сих пор не было опубликовано на сайте Киеврады. Инициативная группа жителей Днепровского района убеждена, что это происходит с ведома мэра Виталия Кличко, чтобы дать возможность застройщику получить все разрешительные документы.

Местные жители считают, что такая позиция мэра связана с общими интересами с группой Зубика-Комарницкого и нардепа от Слуги народа Николая Тищенко, который лоббирует их интересы.

"Люди выйдут защищать парк, будут столкновения и они будут на совести власти. Тут должен быть парк, а не незаконные высотки",- пишут активисты на странице Парк на Жмаченко