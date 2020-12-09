Зеленский ходил на допрос по делу о хищениях в "Нафтогазе", – Матиос (видео)

По словам Матиоса, Владимира Зеленского допрашивали еще до вступления в должность президента.

Владимира Зеленского до вступления в должность президента допрашивали по делу о хищениях в компании "Нафтогаз".

Об этом телеканалу "Наш" сообщил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, что речь идет об уголовном производстве в отношении братьев Кацуб.

Матиос уточнил, что информацию о том, в каком качестве Зеленский был вызван на допрос, он "дорасскажет" в другой раз.

[ + – ]

В следственных действиях по делу о хищениях в "Нафтогазе" Зеленский участвовал до того, как у него "появилась мысль идти в президенты", добавил бывший главный военный прокурор страны.

Отметим, экс-народного депутата Сергея Кацубу и его брата Александра подозревали в присвоении, растрате или завладении имуществом "Нафтогаза". В частности, Сергея Кацубу объявили в розыск в 2015 году и сняли с розыска в 2018 году.