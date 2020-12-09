«Лучший подарок — быть рядом»: Stella Artois запускает новогоднюю кампанию

Новогодние праздники — это время отдыха, подарков и встреч с близкими людьми. Это особое время для Stella Artois. Местная пивоварня преподнесла жителям бельгийского городка Лёвен подарок к Рождеству — новый сорт пива. Название пиво получило в честь рождественской звезды, указавшей волхвам путь к Вифлеему. Ведь stella на латыни означает «звезда». Кроме этого, бельгийцы получили еще один ценный презент — время, проведенное вместе за бокалом светлого лагера.

С тех пор Stella Artois завоевало популярность во всем мире. Пиво стало ассоциироваться с напитком для празднования Рождества и Нового года. И каждый год на лимитированной серии Stella Artois зажигается звезда, что свидетельствует о верности традициям пивоварения, передающимся мастерами Stella Artois из поколения в поколение. В преддверии новогоднего сезона Stella Artois запускает кампанию «Лучший подарок — быть рядом». Премиальный бренд пива создал праздничный видеоролик, посвященный самым важным социальным вопросам в преддверии Нового года и Рождества.

«С приближением зимних праздников мы задумываемся о том, что подарить друзьям и родственникам. И в этом году, когда все вынуждены соблюдать социальную дистанцию из-за карантина, лучшее, что мы можем дать близким, — это наше время, внимание и забота. Быть рядом — это самый лучший подарок», — комментирует Екатерина Сахарнова, маркетинг-менеджер премиальных брендов AB InBev Efes Украина.

Бренд Stella Artois призывает переоценить то, на что мы тратим свое время, и уделить больше внимания настоящему моменту и теплому общению с родными и друзьями. Это особенно важно сейчас, когда мир и все мы временно разделены из-за пандемии.

Stella Artois ежегодно поздравляет украинцев с рождественскими праздниками и напоминает о вечных ценностях — мире, согласии и заботе друг о друге. В эти дни всем нам нужно немного больше тепла и внимания, легких бесед в кругу родных. Stella Artois помогает объединить людей и создать особую дружескую атмосферу празднования.

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