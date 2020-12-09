Двое украинцев, захваченных в Ираке в 2017 году, вернулись на родину

Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с возвращением.

Украинцы Евгений Фоменков и Александр Санпитер, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года, вернулись на родину. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что возвращение украинцев стало возможным благодаря совместной работе Офиса президента, Министерства иностранных дел и других госструктур.

В частности, президент Владимир Зеленский уже поздравил украинцев с возвращением.

"Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи – наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал: мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину", – сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже поздравил близких и родных вернувшихся.

"Украинское государство никогда не бросит своего гражданина на произвол судьбы. Этот принцип непреклонен, и так будет всегда. В какую бы передрягу и в какой части мира не попал человек", – сказал глава МИД.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что возвращению украинцев на родину предшествовала большая системная работа.

Как сообщал ранее ветеран батальона "Донбасс" Евгений Шевченко, Александр Санпитер (19.12.1974) и Евгений Фоменков (01.11.1972) были похищены в августе 2017 года из отеля в городе Сулеймания (Иракский Курдистан). Неизвестные вооруженные люди в военной форме вывезли их из отеля и удерживали на территории военной базы вблизи города Киркук.