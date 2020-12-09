Правительство планирует провести традиционную перепись населения в 2023 году

Для подготовки и проведения масштабного мероприятия необходимо 7,26 млрд грн.

Всеукраинская перепись населения на основе использования данных национальных реестров может произойти в 2030 году, традиционная перепись населения планируется в 2023 году. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Укринформ.

"Правительство в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в закон о всеукраинской переписи населения, которым вводится новый метод проведения переписи населения — перепись на основе сведений, содержащихся в национальных электронных информационных ресурсах, реестрах … Перепись населения по реестрам — обозримое будущее, которого нам не избежать", — сказал Немчинов.

По словам Немчинова, во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 29 июля 2019 года о некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам, уже начали работу для проведения всеукраинской переписи населения по реестрам в 2030 году.

Немчинов говорит, что на заседании правительства 9 декабря рассмотрят проект постановления, которым предусмотрено начать подготовку к традиционной переписи населения в 2023 году.

По предварительным расчетам, для подготовки и проведения переписи населения необходимо 7,26 млрд грн. Из этих расходов около 70% составляет заработная плата временного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь более 98 тысяч временных сотрудников, сообщает РБК-Украина.

Напомним, министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что в 2021 году всеукраинская перепись населения не состоится, так как это — "дорогое удовольствие".