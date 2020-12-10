"Велике будівництво" уберегло экономику Украины от более стремительного падения, как в других странах, - Устенко

По словам Устенко, Украина получает эффект синергии от мультипликационного эффекта взаимодействия смежных отраслей во время крупного строительства. А это может обеспечить устойчивый рост экономики в долгосрочной перспективе.

Советник президента Украины Олег Устенко считает, что масштабная инфраструктурная программа стала той необходимой мерой стимуляции экономики в 2020 году, которая обеспечит долговременное развитие в дальнейшем и рост ВВП. Об этом сообщил Униан.

По мнению Устенко, именно «Велике будівництво» не дало возможности украинской экономике упасть так сильно, как европейским соседям, где падение достигло 10%.

"Учетная ставка — 6%, которая является самой низкой за всю историю независимой Украины, дает возможность крупным игрокам, таким как Укравтодор, иметь доступ к кредитному ресурсу внутри страны. Что в свою очередь является стимулом для развития, который обеспечит рост в долгосрочной перспективе. Благодаря дополнительным государственным расходам, «Велике будівництво» уберегло украинскую экспортоориентированную экономику от более стремительного и глубокого падения в кризисный 2020 год», — считает советник президента.

По словам Устенко, Украина получает эффект синергии от мультипликационного эффекта взаимодействия смежных отраслей во время крупного строительства. А это может обеспечить устойчивый рост экономики в долгосрочной перспективе.

Для полноценного выхода из кризиса необходимо будет и дополнительное привлечение инвестиционных средств. И здесь так же строительство дорожной инфраструктуры является определяющим фактором. В условиях, когда конкуренция за инвестиционный ресурс растет, Украина должна предложить инвестору дополнительные условия. Развитая инфраструктура может стать одним из них. Строительство дорог также является решением многочисленных вопросов в долгосрочной перспективе, связанных с международной коммуникацией, поскольку Украина имеет транзитные возможности.

"У Украины есть ограничения бюджетные, а именно – дефицит. В 2020 году он ожидался на уровне 2,5%, по факту, будем очень близким к отметке 7%. В 2021 году закладываем на уровне 5,3%. А это значит, что возможность пользоваться деньгами для таких проектов, как большое строительство, – ограничена. Мы вынуждены искать дополнительные источники финансирования, в частности рассматривать вариант привлечения частных капиталов. Развитие концессии — дорог и инфраструктуры – может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достичь отметки в 5%», – заявил Олег Устенко.

Напомним, эксперт независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар сообщил, что масштабная дорожная программа смягчила падение ВВП Украины в 2020 году.