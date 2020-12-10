В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds
Причиной своего поступка неудавшийся террорист назвал "сложную жизнь" и желание умереть.
В центре Одессы мужчина зашел в ресторан быстрого питания McDonalds и заявил сотрудникам заведения, что собирается подорвать гранату, передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.
Во время разговора он держал руку под курткой и требовал вызвать полицию.
Работники ресторана немедленно позвонили правоохранителям Приморского отдела, которые вскоре прибыли по указанному адресу. Кроме того, полицейские ввели спецоперацию "Гром".
После непродолжительных переговоров мужчина сдался полицейским. Оказалось, что информация о наличии взрывного устройства была ложной.
Причиной своего поступка он назвал "сложную жизнь" и желание умереть.
Сейчас по данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос о задержании фигуранта инцидента. Если его вина будет доказана в суде, одесситу грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Если в Одессе все обошлось относительно спокойно, то в Днепре 35-летний гражданин кинул гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. В результате взрыва оба получили телесные повреждения.