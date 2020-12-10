В центре Одессы мужчина угрожал взорвать гранату в McDonalds

Причиной своего поступка неудавшийся террорист назвал "сложную жизнь" и желание умереть.

В центре Одессы мужчина зашел в ресторан быстрого питания McDonalds и заявил сотрудникам заведения, что собирается подорвать гранату, передает пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области.

Во время разговора он держал руку под курткой и требовал вызвать полицию.

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Работники ресторана немедленно позвонили правоохранителям Приморского отдела, которые вскоре прибыли по указанному адресу. Кроме того, полицейские ввели спецоперацию "Гром".

После непродолжительных переговоров мужчина сдался полицейским. Оказалось, что информация о наличии взрывного устройства была ложной.

Причиной своего поступка он назвал "сложную жизнь" и желание умереть.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос о задержании фигуранта инцидента. Если его вина будет доказана в суде, одесситу грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Если в Одессе все обошлось относительно спокойно, то в Днепре 35-летний гражданин кинул гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. В результате взрыва оба получили телесные повреждения.