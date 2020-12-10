Украинцев не будут вакцинировать от COVID-19 принудительно, – глава МОЗ Максим Степанов

Минздрав рассматривает возможность предоставления вакцины всем желающим — за счет государства. Но, по словам Максима Степанова, в связи с недофинансированием медицинской сферы, с ситуацией по стране "все в порядке не будет".

Выступая в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 10 декабря, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, кого и в какие сроки правительство намерено провакцинировать в Украине.

Отвечая на вопрос журналистов, когда вакцины будут в аптеках Украины и сколько они будут стоить, министр сообщил:

"У нас есть две составляющие по вакцинации. Прежде всего мы вакцинировать группу риска – это люди или по профессиональным признакам, как врачи, или по медицинским признакам и возрастным признакам – первыми должны получить вакцину. Потому что эти люди болеют сложнее, у них более тяжелое протекание болезни. Мы каждый день обнародуем количество жертв, и львиную долю умерших составляют именно люди пожилого возраста, поэтому их надо вакцинировать в первую очередь. Такое количество людей составляет более 20 млн граждан".

Министр продолжил: "Более того, мы сейчас рассматриваем вопрос, и это подчеркивал президент, что нам нужно предоставить доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства".

В то же время, по словам Степанова: "В Украине нет механизма принудительной вакцинации. И я не считаю, что нужно идти таким путем – принудительно вакцинировать, если мы говорим о Covid-19".

Относительно предоставления вакцины на коммерческой основе "в больницах, или медкабинетах которые будут непосредственно делать эти вакцинанции", Степанов отметил следующее: "Тут я сразу скажу производителям, что если будут соответствующие предпосылки, если они подадут все документы – по очень быстрой процедуре, для того, чтобы они смогли начать поставлять [вакцину] в том числе и на коммерческий рынок".

В то же время, чиновник напомнил, что в медицинской сфере остается нерешенным вопрос финансирования: "Проблематика, которая существует в медицине это хроническое недофинансирование на протяжении 29 лет. Мы такая страна, которая считает, что можно выделять в два-три раза меньше средств от реальной себестоимости медицинской помощи, медицинских услуг, и потом считать, что все у нас все будет в порядке. Не будет, и это же понятно. Чуда не будет".

"Мы выделяем на медицину в три раза меньше средств, если в процентном отношении, от ВВП, чем, например, Франция, Великобритания или другие европейские страны. А если в пересчете на одного человека – то это вообще катастрофа и ужас – в десятки раз меньше, чем в развитых европейских странах", – отметил Степанов.

Таким образом, если принимать за точку отсчета 1991-ый год, то по его же собственным словам, период недофинансирования охватывает в том числе "каденцию" Максима Степанова на посту главы МОЗ.