Берегись автомобиля! Как бизнес борется с пьяным вождением

Информационно-образовательный проект AB InBev Efes Украина «Випив? За кермо не сідай» дает правильный ответ на острейшую для нашей страны проблему ответственного поведения на дорогах. Как социальное партнерство помогает популяризировать идеи трезвого вождения и с помощью доступа к инновациям меняет общественно признанные нормы поведения участников дорожного движения

«Снижение вдвое количества смертей и травм вследствие дорожно-транспортных происшествий до 2020 года» является одной из важнейших Целей устойчивого развития, как в глобальном масштабе, так и для нашей страны. Актуальность проблемы, обозначенной как Цель 3.6 в заключительном документе саммита ООН «Преобразование нашего мира: Повестка в области устойчивого развития на период до 2030 года», очевидна для каждого человека, ведь все мы являемся участниками дорожного движения. Так по данным Департамента патрульной полиции Украины только за период с января по октябрь 2020 года на улично-дорожной сети страны зарегистрировано 135,6 тысяч ДТП, из них 21,7 тысяч – происшествия с погибшими и травмированными, в которых 2,8 тысяч человека погибли и 26,7 тысяч получили травмы. И самое трагическое, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения остается одной из самых основных причин тяжелых аварий. Даже, несмотря на четырехлетний тренд на снижение этого показателя. Согласно официальной статистке в 2017 году было зарегистрировано 5,8 тысяч ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, в которых погибли 115 человек, в 2018 году – 4,3 тысячи «пьяных» ДТП с 87 погибшими, в 2019 году – 5,2 тысячи ДТП с 106 погибшими. С января 2020 года зарегистрировано 3,7 тысяч таких ДТП, в которых 88 человек погибли и 1,3 тысячи человек были травмированы. То есть проблема еще далека от своего решения. Однако выявление основных причин такого безответственного и социально опасного поведения за рулем автомобиля может помочь искоренению этого явления на дорогах Украины.

[ + – ] Патрульная полиция Украины

Поиск комплексных решений

Как показывает практика одно лишь ужесточение мер наказания за нарушение правил дорожного движения, в том числе увеличение размера денежного штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения не может кардинальным образом изменить ситуацию. Например, несмотря на то, что в США пьяному водителю грозит целый спектр административных и уголовных наказаний – от крупных штрафов и пожизненного лишения прав до трех лет тюрьмы и максимального штрафа в размере $25 тысяч – по их вине сегодня происходит около 40% всех аварий и 60% всех ДТП со смертельным исходом. Но по данным Всемирной организации здравоохранения – чем ниже в стране уровень жизни, тем больше происходит аварий, что объясняется плохими дорогами, неразвитой инфраструктурой и низким качеством медицинского облуживания пострадавших в ДТП. Поэтому единственный путь решить эту теорему – поиск комплексных и системных решений и развитие социального партнерства между законодательными, исполнительными органами власти и общественными организациями, социально ответственным бизнесом и профильными экспертами, водителями и пешеходами.

Эффективная профилактика

«Профилактическая работа с водителями по предупреждению управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии является чрезвычайно важной, поскольку может спасти немало человеческих жизней, – уверен Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины. – Поэтому наши патрульные проводят разъяснительную работу, пропагандируют здоровый образ жизни, приглашают активистов и журналистов в совместные рейды и через средства массовой информации призывают водителей не управлять в состоянии опьянения, демонстрируя последствия ужасных аварий, к которым привело вождение в нетрезвом состоянии. Многие из украинских водителей пока еще руководствуются такой логикой – я выпью несколько рюмочек, сяду за руль, буду ехать ровно, домой или к месту назначения доеду, ничего не нарушу, и меня никто не остановит. Поэтому одна из главных проблем в вопросе борьбы с вождением в состоянии алкогольного опьянения – отсутствие в Украине законодательного механизма, который бы помогал выявлять пьяных правонарушителей. У нас, например, есть десять оснований для остановки автомобиля полицией, однако среди них до сих пор нет основания о подозрении на употребление спиртного».

[ + – ] Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины

Важной частью профилактической работы является и образовательно-просветительская деятельность, ориентированная на разные сегменты целевой аудитории. Наиболее результативным оказывается взаимодействие с будущими водителями, проходящими обучение в автошколах Украины. Они наиболее восприимчивы к новому опыту и лишь формируют основы своего будущего поведения на дорогах. Поэтому очень важно, чтобы эта аудитория стала активным участником формирования в обществе атмосферы тотальной нетерпимости к пьяным водителям. И благодаря специальному тренингу «Випробуй в безпеці», реализуемому Всеукраинским объединением автошкол и AB InBev Efes Украина в рамках информационно-образовательный проекта «Випив? За кермо не сідай», курсанты автошкол и студенты профильных учебных заведений Украины получили возможность больше узнать о том, почему управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии является таким опасным, к каким последствиям это может привести и как это предотвратить. В ходе интерактивных тренингов и специальных упражнений в очках Drunk Busters Goggles, они могут испытать на себе в полной безопасности все трудности управления транспортным средством в состоянии опьянения. Такой игровой формат и использование инновационных средств обучения делает месседж неприятия управления автотранспортом в нетрезвом виде особенно наглядным и запоминающимся. «Это уникальная инициатива, не имеющая аналогов в Украине, – уверен Илья Щербина, председатель Всеукраинского объединения автошкол. – Ведь коммерческая компания бесплатно дает нам уникальную материальную базу для проведения лекций и тренингов, направленных на повышение ответственности водителей. И я уверен, что впереди у нас еще много совместных планов в этом направлении. Один из них – создание образовательных хабов, где мы могли бы рассматривать все проблемы безопасности на дорогах с применением современных методик с использованием VR-технологий».

Формирование культуры ответственного потребления алкоголя

Исследуя феномен вождения в нетрезвом состоянии, специалисты из Школы здравоохранения и Медицинской школы Бостонского университета и Школы здравоохранения Миннесотского университета провели специальные исследования, результаты которого были опубликованы в журнале International Journal of Alcohol and Drug Research. Они установили, что отдельные меры по борьбе с пьянством за рулем малоэффективны, если в стране не ведется борьба со злоупотреблением алкоголем в целом.

«Более десяти лет мы с партнерами реализуем проект «Випив? За кермо не сідай», созданный в рамках нашей программы корпоративной социальной ответственности для пропаганды трезвого вождения, – говорит Денис Хренов, и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина. – И новые «Глобальные цели по развитию культуры ответственного потребления алкоголя до 2025 года» перевели эти усилия на качественно новый уровень. Мы стремимся не просто информировать наших потребителей, но и способствовать уменьшению случаев злоупотребления алкоголем в Украине».

Наталья Кирьянова