В Крыму загорелся микроавтобус с людьми внутри (видео)

Водитель заблокировал дверь транспортного средства и поджег горючую жидкость

Микроавтобус Mercedes Sprinter полностью уничтожен огнем на Южнобережном шоссе в районе поселка Ай-Даниль под оккупированной Ялтой, сообщает издание "Вести Крыма".

Из горящего автомобиля выбежала напуганная жена водителя.

"Женщине удалось чудом спастись. Пассажирке пришлось выпрыгивать из горящей машины на ходу. Пострадавшая получила ожоги всего тела и травмы. По её словам, она была в автобусе вместе с мужем, который умышленно заблокировал двери транспорта и поджог канистру с горючим", – говорится в публикации.

По словам очевидцев, мужчина не смог выбраться из пылающего авто и погиб.

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В полиции подтвердили факт сожжения авто, однако не уточнили, сколько людей находилось в момент пожара в микроавтобусе.

На месте происшествия сейчас работают специалисты МЧС и правоохранительных органов. К расследованию обстоятельств подключилось Главное следственное управление СК РФ по Крыму.

Напомним, в ночь на 11 октября на площади Независимости в Киеве 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко облил себя горючей жидкостью и поджег. Он получил 90% ожогов тела и скончался в больнице.

Таким способом ветеран протестовал против разведения войск на Донбассе и ползучей оккупации России.