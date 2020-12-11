В Украине началось распространение гриппа, – Минздрав

Первые случаи гриппоподобных заболеваний официально зафиксированы в начале декабря, но тестирование пока не обнаруживает вирусы гриппа.

На протяжении 49-й недели года (30 ноября – 6 декабря) впервые в этом сезоне в Украине зафиксировано "спорадическое географическое распространение гриппа". Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

В частности, по данным 6 дозорных учреждений здравоохранения зарегистрирован 21 пациент, клиническое состояние которых "подлежало определению как гриппоподобное заболевание" – показатель 53,7 на 100 000 населения. Еще 13 случаев были близки к этому.

При этом по результатам лабораторного исследования методом ПЦР образцов материалов не получено положительных результатов на вирус гриппа.

В течение 49-й недели ОРВИ заболели 193 418 человек, из них 39,7% – дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 509,1 на 100 000 населения, что на 5,4% больше эпидемического порога по Украине.

[ + – ] Динамика интенсивного показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ

За неделю против гриппа вакцинировано 16 775 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 135 796 человек.

Напомним, симптомы гриппа и COVID-19 большей частью похожи, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Главное отличие – пропажа чувства вкуса и обоняния.