Экс-беркутовца, который восстановился в должности через суд, уволили из МВД

МВД выполнило решение суда, но подразделения, в котором раньше служил Шаповалов, уже не существует

Бывшего командира роты харьковского подразделения "Беркута" Виктора Шаповалова, которого суд в начале декабря своим решением восстановил в должности, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, передает Громадське.

По его словам, МВД выполнило решение суда, но подразделения, в котором раньше служил Шаповалов, уже не существует.

"Этот человек недостоин служить в полиции", – сказал Шевченко.

По его словам, это решение не связано с намерениями МВД обжаловать решение суда о восстановлении Шаповалова в должности.

"МВД и Нацполиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты "Беркут" Виктора Шаповалова. Он НЕ будет служить в рядах полиции — таким там НЕ место", – писал Шевченко.

Напомним, Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова. Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Шаповалова 11,3 тыс. грн компенсации за дни "вынужденного прогула".

Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Из МВД он был уволен в ноябре 2015 года. Его обвиняли в превышении служебных полномочий, которое привело к гибели троих и ранению 107 активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года в районе Мариинского парка и Крепостного переулка в Киеве.

В ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Шаповалова из-под стражи. Принимая это решение, суд руководствовался "законом Савченко".