На памятнике бойцам Сухопутных войск украинцы увидели портрет президента Зеленского

Некоторые комментаторы в соцсетях усмотрели портретное сходство между военными, изображенными на памятном знаке, президентом Украины и командующим Сухопутными войсками.

На территории штаба Командования Сухопутных войск 12 декабря, в День Сухопутных войск ВСУ, открыли памятник в честь бойцов и офицеров личного состава, которые выполняют задачи в зоне проведение ООС. Об открытии памятника сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook.

Памятник установлен неподалеку от центрального входа на территорию командования. Перед каменной стелой с изображением трех военных будет гореть Вечный огонь, который скульптор поместил в "подсвечник" в виде гильзы от разорвавшегося снаряда.

[ + – ] Фото: пресс-служба Сухопутных войск

[ + – ] Фото: пресс-служба Сухрпутных войск

В честь открытия памятника на территории штаба провели ритуал торжественного подъема флагов Украины и Сухопутных войск — при этом в сообщении пресс-служба напоминает, что именно Сухопутные войска являются основой боевой мощи ВСУ.

Не обошлось, однако, без вопросов. Пользователи социальных сетей, увидев фотографию установленного памятника, предположили, что один из военных, чей портрет выгравирован на гранитной плите, это не кто иной, как глава государства. Рядом с предполагаемым Владимиром Зеленским украинцы "увидели" портрет действующего командующего Сухопутными войсками Украины генерал-полковника Александра Сырского.

Комментаторы также выдвигают предположение, что автором художественной композиции мог стать генерал Голоднюк, который занимает должность заместителя командующего Сухопутных войск на протяжении последних 15 лет.

Отмечается также, что Владимир Зеленский на открытии памятника не присутствовал. Президент в этот день посетил 169-й учебный центр "Десна" им. князя Ярослава Мудрого.