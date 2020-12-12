Контроль над 54% рынка "Столичный" перешел к новому владельцу

11 декабря 2020 года новым мажоритарным владельцем рынка "Столичный" стал киевский предприниматель Евгений Горбач.

11 декабря 2020 года новым мажоритарным владельцем рынка "Столичный" стал киевский предприниматель Евгений Горбач.

Эту информацию сам Горбач подтвердил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в этот день Горбач приобрел 70% ООО "Аграрный маркетинговый центр", которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО "РСГП "Столичный".

В то же время Горбач опровергает сообщения о якобы рейдерской атаке на рынок "Столичный".

Он также сообщил о намерениях в ближайшее время встретиться с текущим руководством и арендаторами рынка "Столичный", чтобы избежать любых недоразумений, а также согласовать планы развития предприятия с другими акционерами.

По словам нового мажоритарного владельца рынка, он не будет предпринимать шагов, которые могли бы создать неудобства в работе предприятия и уверен в его стабильной работе в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Рынок "Столичный" — объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.