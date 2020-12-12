Юрист рассказал, чем опасно для украинских добровольцев "гаагское правосудие"

Международный уголовный суд завершил предварительное расследование ситуации в Украине и значит, "украинский кейс" вот-вот передадут в суд. Юрист, активист и ветеран Геннадий Друзенко предупреждает: "У Украины начнутся проблемы".

Вчера, 11 декабря, прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге госпожа Фату Бенсуда выступила с официальным заявлением о том, что завершено предварительное исследование ситуации в Украине. Украинский юрист и общественный деятель, активный участник Революции достоинства и ветеран АТО Геннадий Друзенко рассказал, почему украинской общественности стоит осторожно воспринимать сделанное госпожой прокурором заявление.

"Офис прокурора, — пишет Друзенко на своей странице в Facebook, — утверждает, что преступления против человечности и военные преступления совершали "разные стороны конфликта" в Украине и эти преступления достаточно серьезны, чтобы попадать под юрисдикцию МУС". Украинский кейс попадает в категорию расследований, которые будут по завершению переданы в суд. И опасность кроется в том, считает юрист, что МУС может принять итоги расследования к рассмотрению — и тогда, как пишет Друзенко, "у Украины начнутся проблемы".

Приговоры для "разных гиркиных, российских чиновников и украинских коллаборантов… не будут иметь прямых юридических последствий для преступников", — предупреждает юрист. Дело в том, что Россия не ратифицировала Римский устав и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Более того, РФ недавно отозвала свою подпись под этим международным соглашением. А вот украинский парламент наоборот признает юрисдикцию так называемой "Гаагской Фемиды" в отношении событий, связанных с российской агрессией и аннексией Крыма. И таким образом украинские добровольцы, у которых не было статуса комбанантов, становятся первой и главной мишенью.

"Если допустить, что МУС когда-нибудь признает, что отдельные военные преступления совершали как боевики Гиркина, так и бойцы ДУК ПС (которые с точки зрения международного права никогда не были военными, а значит, принимали участие в вооруженном конфликте как гражданские лица), — выдвигает предположение юрист, — то боевики и дальше будут спокойно жить на территории РФ или ЛДНР, а украинских добровольцев их родина будет вынуждена отдать Гааге". Как произошло недавно в Косово, которое вынуждено было выдать Международному уголовному суду "своего президента и героя национально-освободительной войны", — поясняет Друзенко.

Таким образом Геннадий Друзенко предупреждает украинскую общественность о том, что заявления Международного уголовного суда должны вызывать не радость, а настороженность. "Неужели мы действительно мечтаем, чтобы наших добровольцев судили в Гааге?" — риторически подводит юрист итог своим размышлениям.

Напомним, что вчера, 11 декабря, стало известно, что Международный уголовный суд в Гааге завершил предварительное изучение событий, связанное с вооруженным противостоянием на востоке Украины и готов расследовать предполагаемые военные преступления. В заявлении прокурора МУС в Гааге Фату Бенсуды, в частности, утверждается: "Существуют достаточные основания" полагать, что в этом регионе был совершен "широкий спектр деяний, представляющих собой военные преступления и преступления против человечности, подпадающие под юрисдикцию суда".

Все инциденты разделены на три группы: это преступления, совершенные во время боестолкновений, совершенные во время задержаний, а также преступления на территории украинского полуострова Крым, который весной 2014 года аннексировала РФ. У Международного суда есть понимание того, что украинская система правосудия не может в настоящий момент функционировать на этих территориях, и соответственно, Киев не может получить доступ к доказательствам или привлечь к ответственности виновных.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал заявление МУС: "Международное правосудие не быстрое, но неотвратимое. Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом".