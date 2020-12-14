Экс-собственнику акций "Дельта Банка" Николаю Лагуну запретили выезд из Украины

Решение о возмещении долга государству остается в силе.

Киевский апелляционный суд ограничил бывшему акционеру "Дельта Банка" Николаю Лагуну выезд за пределы Украины до погашения ним долга перед "Ощадбанком" на 948 млн гривен, а также 111,8 млн долларов и 12,4 млн евро.

Об этом сообщает Finbalance, со ссылкой на решение суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя, который отметил в иске, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, затрудняющие и делающие невозможным его исполнение".

Как сообщается в материале, по данным "Ощадбанка" за должником зарегистрировано недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, однако все это имущество находится в ипотеке НБУ, "Укрэксимбанка" и "Укрсоцбанка".

Ранее Хозяйственный суд города Киева отказался удовлетворить иск Лагуна к "Ощадбанку" о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам "Дельта Банка" перед "Ощадбанком". Свой иск Лагун обосновывал тем, что договор был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и крайне на невыгодных условиях".

Напомним, В 2015 году Николай Лагун был крупнейшими акционером "Дельта Банка", обладая пакетом в 70,61% акций. В октябре 2015 года у "Дельта Банка" отозвали лицензию и начали процедуру его ликвидации, а в апреле 2016-го Фонд гарантирования вкладов объявил о продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, в 2012 и 2013 годах из банка вывели порядка 4,5 млрд гривен.