НАБУ задержало помощника "слуги" Алексея Жмеренецкого на взятке главе Госгеокадастра

Детективы НАБУ совместно с САП вручили подозрения главе одного из теруправлений Госгеокадастра и его посреднику, помощнику нардепа от "Слуги народа" Алексея Жмеренецкого, при попытке дать взятку в особо крупном размере главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роману Лещенку. Об этом сообщает УНН.

По данным Бюро, в сентябре этого года Лещенко уведомил правоохранительные органы о том, что ему предложили взятку в размере 170 тысяч долларов за выдачу разрешений на выделение земельных участков подставным лицам. В ноябре под контролем НАБУ двое мужчин передали Лещенко первую часть суммы — 26,9 тысячи. 9 декабря они пришли, чтобы дать ему еще 25 тысяч, но были задержаны с поличным.

Среди задержанных — исполняющий обязанности руководителя Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрий Климко, а также посредник Алексей Ковалев.

Посредник Алексей Ковалев является помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Жмеренецкого, главы подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

По данным следствия, один из задержанных может быть связан с компаниями, предоставляющими услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

"Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияния", — сообщили в Антикоррупционном бюро.

О Жмеренецком известно, что он выиграл парламентские выборы в Хмельницкой области и действительно хорошо знаком с и.о. руководителя Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Климко, который тоже является членом партии "Слуга народа".

Именно Жмеренецкий был основным переговорщиком с главой Госгеокадастра Лещенко.