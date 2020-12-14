В Киеве полицейские за $3000 пообещали закрыть глаза на незаконное хранение янтаря

Сначала правоохранители говорили о тысяче, однако потом сумма выросла втрое

В Киеве за вымогательство задержали заместителя начальника отдела и двух оперуполномоченных одного из столичных райуправлений полиции, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Следователи выяснили, что правоохранители требовали от гражданина ежемесячный платеж в размере $1000 за то, что не будут никак реагировать на якобы незаконное хранение янтаря в гараже.

Фото: Киевская городская прокуратура

Во время встречи с мужчиной полицейские решили увеличить сумму в три раза – до $3000.

Стражей порядка задержали во время получения части неправомерной выгодны в размере $2500.

Расследование по делу продолжается, а также решается вопрос об обращении в суд относительно избрания меры пресечения фигурантам. Всем трем сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 КК Украины).

Ранее правоохранители задержали заместителя председателя Печерской районной в городе Киеве государственной администрации за вымогательство и получение неправомерной выгоды.

За ежемесячную выплату в размере 20 тыс. гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.