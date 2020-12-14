Чернобыльский заповедник внесли во всемирный список природоохранных зон

Чернобыльский заповедник появился на карте мировой базы природоохранных зон и приблизил Украину к выполнению международных обязательств.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник был добавлен во Всемирную базу природоохранных территорий (WDPA). Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

После очередного обновление в декабре, украинский национальный парк добавили в перечень, и теперь он появился на карте мировой базы природоохранных зон.

"Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу — чрезвычайно важное событие не только для заповедника, но и для всей Украины. Ведь оно приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых им в сфере охраны окружающей среды", - говорится в заявлении.

Более того, многие платформы включают WDPA для предоставления интегрированной информации разнообразным пользователям, включая предприятия и правительства в различных секторах, в частности горнодобывающей, нефтегазовой и финансовой отраслях. Отныне WDPA будет предоставлять информацию и о Чернобыльском заповеднике.

WDPA (Всемирная база данных по охраняемым территориям) — самая полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территориях в разных уголках Земли. Это совместный проект Программы по охране окружающей среды Международного союза охраны природы.

Напомним, что на территории Чернобыльской зоны HBO снял свой сериал "Чернобыль", который обошел в рейтингах "Игру престолов" и побил мировой рекорд. Также недавно Чернобыльский заповедник показал снимки воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в стране. Птица настолько миниатюрная, что легко помещается в ладони взрослого человека.