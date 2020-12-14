Саар Янюта, медичний директор клініки ISIDA: “Пандемія вчить діяти швидко, знаходити нові рішення та ще більше любити людей”

Пандемія COVID 19 створила нові виклики для медичних компаній. Як медичний бізнес вчиться працювати в нових умовах? Де знаходить ресурси для розвитку? Клініка ISIDA, що спеціалізується на репродуктології, веденні вагітності та пологах пішла на унікальний крок — пацієнти, що вдаються до ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій) сплачують на початку лише за медикаменти. І лише в разі, якщо спроба вагітності вдала — повну вартість процедури. Також ISIDA, яка завжди спеціалізувалася на обслуговуванні жінок та дітей, розширила пакет послуг, створивши напрямок сімейної медицини. Медичний директор клініки ISIDA Саар Янюта розповіла, чому клініка прийняла такі рішення і взагалі, які нові підходи для компанії відкрили нетипові умови, в яких зараз існує весь світ.

"Завдяки пандемії ми стали ще більше цінувати довіру клієнтів. Ми хочемо також давати більше,сьогодні це дуже важливо. Тому тепер в ISIDA діє програма страхування ризиків при використанні ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій). В чому головна ідея цього кроку?

Наші клієнти сплачують не за шанс, а за результат.

Тобто, коли жінка або пара йде на будь-яку з програм штучного запліднення, спочатку вони сплачують лише за медикаменти. І лише в разі настання вагітності — всю суму"

Цей крок ISIDA на сьогодні є,по суті, унікальним.

Чи виправдано це з точки зору ведення бізнесу?

- У нас дуже великий відсоток успіху різних програм ДРТ, тому ми спокійні. Умовно кажучи, великий відсоток успішних програм дозволяє нам йти на такий крок, коли пацієнти, в кого спроба неуспішна, оплачують лише медикаменти.

Крім того, якщо жінка або пара захоче спробувати ще раз, ми віримо, що вона повернеться до нас, бо ми розуміємо її, ми продемонстрували нашу підтримку, лояльність, створивши такі вигідні для пацієнтів умови і ми працюємо на результат.

В умовах пандемії і глобальних змін дуже важливо, щоб люди не відмовлялися від своєї головної мрії — мати дитину і саме тому ми створюємо такі умови. Головне для нас — продовжувати дарувати радість життя.

Чи змінилася через пандемію тактика ведення бізнесу? В ISIDA з’явилися нові послуги, нові підходи?

Пандемія нас навчила бути гнучкими, швидко реагувати, знаходити нові рішення і ще більше любити людей.

Бути ближчими навіть на відстані — це наше завдання і наш вияв турботи про пацієнтів, сьогодні. І наші лікарі вміють та можуть це, завдяки сучасним онлайн-технологіям. Нові виклики та обставини ми врахували, створюючи наші Програми ведення вагітності. Ваш лікар постійно з вами на зв’язку.

Нам надзвичайно важливо, щоб майбутня мама зробила вибір супроводу вагітності свідомо, впевнено, зважено. Для цього ми підготували спеціальну пропозицію ISIDA test drive, для пацієнтів, які ще жодного разу не звертались до нашої клініки, що передбачає безкоштовний візит до гінеколога для вагітних на перших тижнях та безкоштовну УЗД у першому триместрі.

Ми максимально скоротили кількість відвідувань. Вагітна жінка приходить до нас тільки в знакові терміни, щоб пройти важливі обстеження. При цьому, лікарі постійно на звʼязку зі своїми пацієнтками, підтримують їх та відповідають на всі їхні запитання онлайн. Щодо нових послуг, то з початку листопада наші відділення, які раніше спеціалізувалися на допомозі жінці та дитині, надають повний спектр медичних послуг всій родині, включаючи чоловіків та людей старшого віку. Ми створили повноцінні поліклініки на філіалах Медичного центру. Ми збільшили кількість виїзних послуг: виїзд сімейного лікаря до пацієнта, забір ПЦР COVID-19 вдома та інші. Звичайно ж, при кожному виїзді, наші працівники неухильно дотримуються заходів інфекційної безпеки.

Що є головним ресурсом клініки ISIDA в період пандемії?

Безпека клієнтів та персоналу для ISIDA завжди була пріоритетом. На початку пандемії у всіх була розгубленість та відчуття нестачі інформації про те, як діяти, як уникати небезпеки.

Ми відразу зрозуміли, що наш головний ресурс — це бездоганна підготовка персоналу. В ISIDA відразу прописали всі стандарти та процедури, яких повинні дотримуватися працівники і запровадили систему постійного контролю за рівнем обізнаності у питаннях інфекційної безпеки (як потрібно проводити генеральне прибирання маніпуляційного кабінету, як проводити обробку рук, який маршрут пацієнта з можливими ознаками інфекції тощо).

У нас проводиться безперервне навчання, де ми постійно оновлюємо знання всіх цих алгоритмів.

Який головний виклик для ISIDA поставила пандемія?

Вагітні жінки та новонароджені діти — одна з найбільш вразливих категорій пацієнтів, водночас, ведення вагітності та пологів неможливо відкласти, тому клініки, які на цьому спеціалізуються, мусили переорієнтовуватися з блискавичною швидкістю.

В нашій клініці жінки народжують кожного дня, тому ми мали реагувати на зміни миттєво. Це й стало головним викликом. Я вдячна персоналу клініки за самоконтроль, самоорганізацію та здатність до самонавчання у прискореному режимі.

Нам вдалося в найкоротші терміни посилити заходи інфекційної безпеки, розробити відповідні протоколи та стандарти і забезпечити їх виконання.

Як змінилася поведінка клієнтів?

Інформаційний тиск сприяв посиленню відчуття занепокоєння, хвилювання за власне здоровʼя та невизначеність у майбутньому в наших пацієнток. Ми мали зробити все для того, щоб наші пацієнти були впевнені: ISIDA — це безпечне місце. Це ж вагітні жінки, для них емоційний стан дуже важливий, вагітність та пологи мають бути в спокої та без хвилювань. Ми дякуємо всім нашим пацієнтам та їхнім рідним за розуміння і відповідальне ставлення до заходів, що здійснюються з метою запобігання поширенню пандемії. Відповідальність персоналу та відповідальність пацієнтів — це те, завдяки чому ми змогли не піддатися паніці та налагодити всі процеси.

Повернемося до нового підходу ISIDA — оплата лише за медикаменти на початку спроби ЕКО. Де ваші потенційні клієнти можуть більше про це дізнатися? Адже це справді дуже актуально і унікально!

Деталі програми можна дізнатися у наших менеджерів за телефоном, а також на першій консультації репродуктолога, яка в ISIDA завжди була безкоштовна.

Діяти чітко, щоб клієнти були впевнені у безпеці. Бути весь час на зв’язку, щоб підтримувати та швидко реагувати. Давати більше турботи, даруючи щастя та здійснення мрій.

Пандемія мине, а ці речі лишаться з нами назавжди, думаю, це і є нашим головним досягненням цього періоду!