Медведчук: Заявления посольства США о том, какие вакцины покупать Украине, - это элемент внешнего управления

Политик напомнил, что в начале октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным достиг договоренностей, с учетом того, что в августе месяце была зарегистрирована первая в мире вакцина "Спутник V", создать условия для ее приобретения в Украине для вакцинирования украинских граждан.

Заявления посольства США о том, какие Украине нужно закупать вакцины от коронавируса, ничем иным, как внешним управлением, назвать нельзя. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам.

Он подчеркнул, что сегодня самая актуальная проблема безопасности людей во всем мире – это коронавирус (Covid-19) и борьба с ним. Политик напомнил, что в начале октября на встрече с президентом России Владимиром Путиным достиг договоренностей, с учетом того, что в августе месяце была зарегистрирована первая в мире вакцина "Спутник V", создать условия для ее приобретения в Украине для вакцинирования украинских граждан.

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"Но, как вы знаете, прошло больше двух месяцев, и министр здравоохранения на одном из эфиров заявил: ну, конечно, мы рассматриваем любые вакцины, в том числе российскую. А через несколько дней он посетил (видимо, случайно) посольство США, и временный поверенный в делах США в Украине заявила, я подчеркиваю, не министр здравоохранения, а именно она заявила, что Украина не будет покупать российскую вакцину. Но это более чем говорит и о внешнем управлении, и, к сожалению моему, о колониальном статусе нашей страны, и о многом другом", — подчеркнул Медведчук.

Он отметил, что после этого было решено действовать по-другому: дать возможность украинцам вакцинироваться от коронавируса путем производства вакцины "Спутник V" на территории Украины. Тем более что об этом, по словам депутата, его просили тысячи наших граждан со всей страны.

"Это были обращения общественных организаций, многих структур, научно-исследовательских институтов, которые говорили: Виктор Владимирович, ну, власть, видимо, не пойдет на приобретение российской вакцины, может быть, можно каким-то образом договориться о ее производстве? И вот с того времени я подумал, что, действительно, надо пойти по пути того, чтобы получить эту одну из самых современных технологий по производству вакцины в России, чтобы наладить производство в Украине. И я действительно встретился с господином Путиным и поднял этот вопрос…. Мы создали рабочую группу из представителей ученых Центра Гамалеи, РФПИ и представителей нашей партии, которые должны были проработать вопрос о возможности передачи, трансфера технологий и сырья для производства вакцины", — добавил политик.

По его словам, в Украине вакцину "Спутник V" может выпускать харьковское предприятие "Биолик".

"Кстати, на вчерашний день, как заявил Институт Гамалеи, господин Гинсбург, в России вакцинировано 150 тыс. граждан России. Это без тех, которые проходят клинические испытания в третьей фазе. Так вот, третья фаза – это фаза, которая подтверждает эффективность. Хочу вам сказать, что и Pfizer, и Moderna будет проводить эту стадию в течение года, несмотря на те контракты, которые уже подписаны, на те предпродажи, которые ими осуществляются. Но если бы эти умники от власти в Украине знали об этом, они бы, конечно, не несли вот эту абсурдную чушь на данную тему.

Более того, безопасность вакцины проверяется на первой и второй стадиях. Она проверена, она установлена. Эта вакцина безопасна. Ну, или как – в России 150 тыс. уже привилось и испытывают на людях и ждут, выживут они или умрут? Или, может быть, когда наши провластные мудрецы говорят по поводу вакцины, которую они где-то купят, им уже кто-то пообещал? У нас есть контракты на покупку? У нас есть разрешение на производство вакцины? У нас даже в системе COVAX, к которой Украина якобы хочет присоединиться, но не присоединилась, которая объединяет 189 стран мира под эгидой ООН, нет никакой конкретики, потому что эта система COVAX еще не знает, какую вакцину им дадут и какая вакцина будет распространяться. Вот такая ситуация на сегодня", — резюмировал Виктор Медведчук.