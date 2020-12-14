Минцифры и Ассоциация киберспорта подписали меморандум о сотрудничестве

Михаил Федоров и голова правления Ассоциации киберспорта Александр Кохановский подписали меморандум для развития киберспорта в стране.

Стороны намерены увеличивать покрытие высокоскоростным интернетом территории страны, уровень цифровой грамотности населения и развития киберспортивной индустрии в Украине, сообщается на сайте Минцифры.

"Украина входит в ТОП-10 киберспортивных мировых держав. Наши команды ассоциируются с успехом и победами, их знает весь мир. … Развитие киберспорта позволит проводить в Украине масштабные международные турниры, которые не просто будут развивать туризм, но и наполнять бюджет за счет непрямых налогов" – заявил Федоров.

Также было отмечено, что Украина одна из 25 стран мира, в которых киберспорт признано официальным видом спорта. По словам Кохановского, киберспорт – это многофункциональная платформа, которая позволит не только объединять людей ради развлечения и соревнований, но и ради достижения целей.

Согласно подписанному меморандуму стороны, также планируют популяризировать киберспорт среди ветеранов АТО/ООС, пожилых людей и среди людей с инвалидностью.

Напомним, 7 сентября киберспорт в Украине признали официальным видом спорта.

А в спецтеме Twelve: 12 лиц украинского киберспорта мы публикуем интервью с известными украинскими стримерами и киберспортсменами.