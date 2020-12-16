«Navi» переиграли «Secret»: чемпионы мира тоже допускают ошибки

Несколько дней назад команда «Navi» переиграла «Secret», уверенно завершив групповой этап на «Epic League».

Эту победу СНГ-коллектива смело можно назвать сенсационной, исходя из коэффициентов на сайте https://gg.bet/ru/esports, но по игре результат получился вполне закономерным. Более того, многократным чемпионам не помогла даже Рапира, поскольку Матумба сам отдал ее оппонентам. Удивительно, но столь глупая ошибка стала далеко не единственной для «Secret», поэтому у нас есть возможность разобрать все недочеты лидеров мирового рейтинга.

Отказ от традиционного подхода к проведению драфта

Нельзя сказать, что игроки европейского коллектива выбрали плохих персонажей, но реализовать потенциал собственного драфта они так и сумели. Если говорить об идеальной концепции проведения драки, то она должна была выглядеть следующим образом: ДК врывается в центр сражения, Тимбер впитывает урон, а затем подходит Фантомка, на плечи которой была возложена задача по уничтожению врагов. Подобная стратегия теоретически могла привести к положительному результату, однако на практике все игроки выполняли совершенно другие действия. К примеру, Матумба в одиночестве занимался разрушением вражеских строений. Не совсем понятно, зачем он это делал, автоматически подставляясь под атаку соперников. В результате команда «Navi» легко обезвредила самого опасного героя, а потом спокойно завершила карту в свою пользу, завладев Рапирой.

Фантомка не могла подойти к противникам

Матумба довольно быстро купил нужные предметы – БКБ, Сотаник, Рапиру, но в решающем сражении нанес всего 1200 единиц урона. Возникает логичный вопрос, как же так получилось? Ответ прост: игроки «Navi» банально не давали сопернику перемещаться за счет следующих аспектов:

Продуманная смерть Шторма. Айсберг вполне осознанно отдал свою жизнь, предварительно отобрав у соперников несколько ультимативных способностей. В результате Сларк получил свободу и не оставил шансов Фантомке, а игроки «Secret» лишь наблюдали за ситуацией со стороны, поскольку не могли навязать борьбу оппоненту; Идеальное занятие позиций в драке. Игроки «Navi» расположились таким образом, что каждый герой мог решить свою задачу, не подвергаясь особому риску. Так, Феникс установил огненное яйцо на возвышенности, Чен поделился здоровьем с партнерами по команде, а Марс впитал весь вражеский урон.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, рассчитывать на благоприятный исход практически невозможно. И дело вовсе не в том, что европейский коллектив действовал глупо, ведь иногда именно соперник вынуждает делать ошибки. По сути, у «Secret» шансов не было. Даже если предположить, что Матумба мог убить больше вражеских персонажей, сам он не выживал при любом раскладе. Следовательно, размен героями был крайне невыгоден для фаворитов, но избежать его не удалось.

Матумбе не оказали должной поддержки

В этом противостоянии можно было еще раз убедиться, что «Dota 2» – командная игра. Лишние слова здесь не нужны, так как даже лидер «Secret» не сумел выиграть в одиночку, хотя в его квалификации никто не сомневается. Почему же опытный мастер, играющий на первой позиции, не получил помощи от партнеров по команде? Дело в том, что Фантомка не сочеталась с теми героями, которые были выбраны на драфте. Она нуждалась в дополнительной защите, а получила лишь дополнительный запас здоровья (+400 единиц), который не стал определяющим на поздней стадии игры. Все же никаких ресурсов не хватит, если нет возможности уйти от атаки Шторма. К тому же, в распоряжении «Navi» были еще и смертоносные копья Марса, благодаря которым удавалось останавливать убегающих оппонентов.