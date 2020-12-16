Максим Гладський, Прогрестех-Україна: Завдання компанії зараз – зберегти та збільшити кадровий склад

Пандемія – головне випробування 2020 року, коли на міцність перевіряється не лише здоров’я людей, але й життєствердність багатьох компаній. Завдяки здатності оперативно адаптуватися до змін та виходити з кризи з мінімальними втратами, деякі компанії не лише утримали кадровий склад, але й успішно наймали нових співробітників. Про те, як працює інжиніринговий сервіс в умовах локдауну, розповів Максим Гладський, HR-директор компанії Прогрестех-Україна.

Прогрестех-Україна заснована компанією PT-Americas із центральним офісом у Х’юстоні (штат Техас, США) та входить до складу міжнародного холдингу Progresstechgroup. Основний замовник інжинірингових послуг Прогрестех-Україна – компанія Boeing. Ми працюємо з усією лінійкою цивільних літаків Boeing та виконуємо широкий спектр інженерних робіт практично на всіх етапах життєвого циклу повітряного судна – від його проєктування до післяпродажної підтримки.

Безумовно, коронакриза торкнулась і нас, і наших партнерів. Водночас, незважаючи на скорочення продажу літаків, попит на інжинірингові послуги залишається досить високим, збільшились обсяги робіт із конвертації повітряних суден.

Інша справа, що під час локдауну найважливіше завдання – зберегти ефективність та високу продуктивність праці в умовах віддаленої роботи. Зокрема, Wall Street Journal провів опитування серед директорів бізнесу щодо продуктивності дистанційної роботи, тож чимало респондентів відповіли, що деякі бізнес-процеси уповільнюються, наприклад, навчання нових співробітників.

Водночас, для Прогрестех-Україна дуже важливо готувати інженерів до робіт, що дедалі ускладнюються через постійне оновлення авіаційних технологій. Тому в нашому випадку налаштування ефективної дистанційної роботи стало одним з пріоритетних завдань.

Загалом, за результатами 8 місяців роботи в умовах карантину, ми не тільки не скоротили персонал, але й далі розширювали штат. Цього вдалося досягти завдяки чіткій стратегії, ретельно спланованим та продуманим заходам і правильно розставленим пріоритетам.

По-перше, ми – соціально відповідальна компанія, і дуже серйозно ставимося до здоров’я й безпеки персоналу. Усіх наших співробітників забезпечено медичним страхуванням, а новачки проходять ПЛР-тест коштом компанії. За перших ознак хвороби працівники можуть спокійно йти на «лікарняний»: до виплат із державного фонду соціального страхування компанія надає співробітнику додаткову допомогу і в такий спосіб повною мірою компенсує йому заробітну плату під час перебування на "лікарняному".

Масковий режим, гігієна та корпоративна свідомість забезпечують безпечне перебування в офісі. Ми також організували доставку на роботу і додому співробітників, що працюють офлайн, виключивши користування громадським транспортом.

По-друге, ми повністю переглянули форму навчання для пошукачів. Ще навесні компанія перейшла на дистанційний формат інженерної підготовки. За літо всі процеси було формалізовано, і, як результат, ми створили навчальну інженерну онлайн-програму, доступну в усіх регіонах країни. Програма мала великий успіх, і сьогодні одночасно навчаються понад 60 слухачів, які пройшли конкурсний добір. При цьому нам вдалося зберегти «фірмові фішки» персонального розвитку інженерних навичок та вмінь. Сучасні онлайн-платформи для навчання та тестування, медіатека для практичної підготовки, а також технічна підтримка слухачів стали комплексом інструментів для забезпечення традиційного рівня якості навчання в Прогрестех-Україна.

Найголовніше для всіх інжинірингових компаній сьогодні – зберегти кадровий потенціал. Знайти або виховати висококваліфікованих інженерів в Україні важко. І не лише в Україні: за інформацією освітнього порталу tower.ua, STEM-спеціальності наразі дуже популярні, і технічні спеціалісти серед них – у першій десятці. Гарний, досвідчений та зі знанням англійської мови інженер – основа ефективної роботи компанії. А в нас усі інженери такі. Прогрестех-Україна не розглядає сценарій скорочення чисельності співробітників та, всупереч трендам, нарощуватиме й надалі свої інтелектуальні активи, готуючись до нових викликів, притаманних високотехнологічним секторам промисловості.

Фото Олег Дудар