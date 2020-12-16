Секрети стилю від Наталі Лісової, засновниці бутіку Classic Club

Засновниця бутіку Classic Club Наталя Лісова поділилася експертним баченням чоловічого стилю.

Як змінилися стиль та відношення до одягу в цілому в чоловіків за час вашої роботи в Києві?

— Раніше чоловіка з простору СНД було видно відразу через неохайність або пихату педантичність. За останні роки ситуація значно покращилася. Чоловіки стали виглядати більш елегантно, доречно та лаконічно, що не може не радувати.

Чи були якісь принципові труднощі в роботі з українськими чоловіками?

— Мабуть, так (посміхається), раніше всі тенденції до наших країн доходили довше на цілу епоху. На початку моєї карʼєри було дуже складно донести до клієнта, що костюми бувають не тільки темними та однотонними, брюки можуть бути укороченими і звуженими. Люди боялися сміливої клітинки, взуття на голу ногу було взагалі табу у наших чоловіків і т. д.

На сьогодні яка головна відмінність у стилі наших чоловіків і корінних жителів Італії?

— У італійців, особливо з півдня, є одна унікальна, дивовижна особливість: уміння завжди за будь-яких обставин виглядати неймовірно стильними. Вони не бояться бути яскравими, не бояться експериментувати, поєднувати непоєднуване. Часто дозволяють собі одягти те, що, скажімо, німець чи француз ніколи б не наважився. Просто вони вміють це робити дуже майстерно й невимушено. Багато в чому завдяки такій сміливості та любові до експериментів італійські чоловіки практично завжди виглядають ошатно й незвично. Однак при цьому вони завжди відчувають ту тонку грань, за якою закінчуються святковість і життєрадісність й починаються безглуздість і відсутність смаку.

Вони вміють балансувати на грані зібраності й недбалості, відчувати себе в своєму одязі комфортно, органічно, відчувати костюм не як річ, яка обмежує, а як елемент, що доповнює вас, — ось те, чого в італійців варто повчитися. По-італійськи це називається sprezzatura.

Розкажіть докладніше, що означає sprezzatura?

— Справжня sprezzatura — це легкість та відсутність видимих зусиль, недбалість, незавершеність. Легка вада — ось ще одна характерна риса, без якої розуміння спреццатури не буде повним. Цілеспрямована недбалість, і тільки таке поєднання, ніяк не окремо, робить поведінку, манери, одяг сексуально зарядженими. Манірність, педантизм несексуальні. Примітивна, справжня недбалість — лише наслідок ліні, апатії й ніяк не може бути сексуально привабливою рисою.

З точки зору стилю sprezzatura означає, нібито ви одяглися без жодного наміру, надівши на себе все, що попалося під руку. Якщо в італійця розстебнутий гудзик на жилеті, ослаб вузол краватки, запонки «не з тієї опери», а нагрудна хустка ось-ось випаде з кишені, швидше за все, це не тому, що йому не вистачило часу на збори або він так закрутився за весь день, він просто знає: диявол криється в деталях, і це може сприяти йому.

Sprezzatura — це внутрішній стан комфорту й розслабленості.

Чи можете ви поділитися з нашими читачами рецептами славнозвісного неаполітанського стилю?

— Мені важко дати конкретні рецепти. Можна, мабуть, лише окреслити напрямки, за якими варто намагатися рухатися.

- Намагайтеся купувати якісні речі і взуття, в яких ви будете почувати себе максимально природно й комфортно. Одяг має бути частиною вас, а не вашого гардеробу. Все-таки, щоб проявляти поблажливу безтурботність (Sprezzatura), потрібно мати твердий грунт під ногами. І хороший одяг як раз і буде такою міцною підставою.

- Полюбіть свої особисті недосконалості. Ідеальні люди викликають мало приязні. Як кажуть, ми гарні в своїх недоліках.

- Знайдіть у собі дивні речі й зробіть їх козирем. Людина без дивацтв — досить нудна історія. Sprezzatura передбачає певну ступінь ексцентричності.

Ну а що стосується маленьких хитрощів, то найвірнішими рішеннями будуть ті, що народяться спонтанно в процесі ваших щоденних перетворень і будуть результатом ваших власних думок, вашого особистого унікального бачення світу, або скористайтеся допомогою досвідчених стилістів, якщо не виходить зробити це самостійно.

Як ви вважаєте, чи варто чоловікам звертатися за допомогою до стилістів?

Однозначно в метушні життя чоловік не завжди встигає стежити за тенденціями й нововведеннями світу моди й стилю, так само в успішного й зайнятого чоловіка не завжди є час ходити по магазинах і приміряти незліченну кількість образів.

У такій ситуації допомога стиліста або особистого консультанта буде як ніколи до речі. Ми на сьогодні намагаємося зменшити час, що витрачається клієнтом на вибір одягу. Ми вивчаємо смаки й переваги наших клієнтів і пропонуємо речі, які ідеально поєднуються з їх стилем, способом життя й смаком. Так, ми бачимо обслуговування майбутнього або сьогодення, як вам буде зручніше. Всі наші консультанти проходять стажування та навчання на провідних фабриках Неаполя, Мілана, Бергамо, за рахунок цього вони чудово розбираються не тільки в моді, а й у крої, закройці й посадках, що дає величезну перевагу в допомозі підбору персонального стилю нашим клієнтам.

Банальне запитання, але в чому, на вашу думку, різниця між модою й стилем?

— Мода — це щось швидкоплинне, слідування тенденціям, чужому баченню й смаку. Стиль, навпаки, — вираження власного я. Моду можна купити, стиль же ж не продається.

Що б ви хотіли побажати читачам нашого журналу?

— Як кажуть італійці, ми приходимо в цей світ не для того, щоб жити вічно, а для того, щоб жити яскраво, так що не варто відмовляти собі в задоволеннях, тіште та пестіть себе та своїх близьких.

Розмовляла Олена Івченко