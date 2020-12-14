СМИ заподозрили Тищенко в причастности к попытке захвата рынка "Столичный" Владой Молчановой: раскрыта схема

Компанию, которая является мажоритарным владельцем рынка "Столичный", переоформили с использованием схемы рейдерского захвата в интересах застройщика Влады Молчановой.

Компанию, которая является мажоритарным владельцем рынка "Столичный", переоформили с использованием схемы рейдерского захвата в интересах застройщика Влады Молчановой. К схеме может быть причастен народный депутат Николай Тищенко. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на адвокатов, которые представляют интересы рынка "Столичный" в судах.

Как объясняют юристы, офшорные компании, которые не имеют отношения к предприятию, подписали между собой мировой договор погашения несуществующего долга с компанией "Гудлайт".

"При якобы существующем долге в 2 млн долларов последняя компания согласилась выплатить 10 млн долларов, но не деньгами, а долей в компании "Аграрный маркетинговый центр (АМЦ)" (ей принадлежат 77,5% "Столичного")", — говорится в материале.

При этом настоящий владелец АМЦ денег ни одной из названных структур не должен и к судебной сделке отношения не имел.

"Макаровский суд в Киевской области, который территориально не имеет отношения к рынку, на основе фиктивных документов решил передать 70% в уставном капитале АМЦ офшорке, а заодно — и долю на рынке", — сообщили адвокаты в комментарии "Обозревателю".

Кроме того, как утверждают юристы, суд внес в реестр судебных решений название компании с ошибкой, чтобы вовремя нельзя было выявить решение, а рейдеры взяли представителем человека, который прописан в Крыму и не пересекал границу.

По словам адвокатов, переоформление имело признаки фиктивности, потому что:

• сторону, которая представляет рынок "Столичный", с материалами дела не ознакомили и не привлекли третьей стороной;

• компанию, которая якобы в счет долга пытается забрать себе рынок, представлял житель Крыма, который не пересекал границу;

• нотариус, внесшая в реестр данные о новом владельце, — переселенка из Крыма; она не проверила необходимые документы;

• до момента совершения регистрационных действий уже было начато уголовное производство, и, пока расследование не завершено, нельзя было менять собственников компании;

• долга, за который пытаются забрать рынок, на самом деле не существовало;

• решение принял суд в пгт Киевской области, а сам документ не публиковали почти месяц, пока не истек срок исковой давности.

Как известно, Влада Молчанова — миноритарный собственник рынка, при этом 77,5% предприятия принадлежало Александру Стельмаху ("Аграрный маркетинговый центр").

Ранее агентство "РБК-Украина" сообщило, что 11 декабря 2020 года новым мажоритарным владельцем рынка "Столичный" стал киевский предприниматель Евгений Горбач. В этот день Горбач приобрел 70% ООО "Аграрный маркетинговый центр", которое, в свою очередь, является владельцем 77% ООО "РСГП "Столичный".

Сам Горбач опровергает сообщения о якобы рейдерской атаке на рынок "Столичный".

Рынок "Столичный" — объект оптовой торговли, реализованный в формате многофункционального логистического комплекса. Общая площадь профессиональных коммерческих площадей составляет 37,0 га.