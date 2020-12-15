Капитальные инвестиции в инфраструктуру страны – это мировой рецепт выхода из кризиса, - СМИ

Хотя «Велике будівництво» запускалось еще до пандемии и ее экономических последствий, именно строительство дорог, школ и садиков помогло смягчить падение ВВП до 3,7%

Инфраструктурная программа «Велике будівництво» оказалась настоящим спасательным кругом для украинской экономики, удержав ВВП от большого падения в 2020 году. Про то, как национальная программа влияет на экономику страны и качество жизни людей, пишет 24 канал.

«Еще со времен Великой депрессии в США, которая коснулась практически всего мира, ведущие экономисты утверждали, что во времена кризиса экономики одной из главных функций правительств становится не только прямая поддержка бизнеса и населения деньгами, а, в первую очередь, увеличение расходов государственного бюджета на капитальное строительство и ремонт инфраструктуры, имеющих один из наивысших мультипликаторов для экономики любой страны», — напоминают журналисты.

И хотя «Велике будівництво» запускалось еще до пандемии и ее экономических последствий, именно строительство дорог, школ и садиков помогло смягчить падение ВВП до 3,7% (вместо вероятных 11% по итогам года). К такому выводу пришли экономисты Ukraine Economic Outlook