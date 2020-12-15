В поездах "Интерсити+" появилась возможность заказывать бизнес-ланчи

"Укрзализныця" также рассматривает варианты организации питания в поездах дальнего следования.

Компания "Укрзализныця" ввела возможность заказывать в поездах "Интерсити+" мясные или вегетарианские бизнес-ланчи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Заказ ланча можно будет сделать при оформлении билета онлайн или в кассе. Какова будет его стоимость, в компании пока не сообщили.

Директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализыця" Александр Перцовский, кроме того сообщил, что компания сегодня рассматривает несколько вариантов организации питания в поездах дальнего следования.

"Первый – то, как происходит сейчас в плацкартных и купейных вагонах – комиссионная продажа очень узкого ассортимента: чая и снеков. Второй – продажа более широкого ассортимента продуктов, которые разогреваются в поезде, – так, как это происходит сейчас в поездах Интерсити. Третий – партнерство с сервисами доставки питания, чьи курьеры могут привозить заказ на станции, через которые проходят поезда", – рассказал Перцовский.

Он уточнил, что на основе опроса пассажиров, какой из этих вариантов удобнее, в следующем году запустят пилотный проект.

Напомним, Укрзализныця планирует с 1 марта 2021 года ежемесячно повышать стоимость проезда на 2%.