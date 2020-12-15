Медведчук: Третий этап клинических испытаний вакцины "Спутник V" заканчивается раньше всех других мировых вакцин
Виктор Медведчук заявил, что, имея все эти данные, власть, отказываясь от российской вакцины, ведет себя просто преступно по отношению к украинцам.
Третий этап клинических испытаний вакцины "Спутник V" в отличие от других заканчивается в марте 2021 года. Другие же вакцины от коронавируса закончат этот этап исследования только в 2022-2023 годах. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.
"В отношении третьей фазы клинических испытаний вакцины. Сегодня все вакцины, которые являются известными в мире и о которых говорят, пишут и которыми уже начали вакцинирование, находятся в третьей стадии клинических испытаний. Начнем с тех, о которых так много говорят: Moderna или Moderna Biotech, совместное производство Германии и США. Эта вакцина проходит третью стадию клинических испытаний, которая закончится в конце 2022-го, в начале 2023 года. Вдумайтесь: в конце 22-го, в начале 23-го. Pfizer — 2023 год. Вакцина AstraZeneca – Британия. Ее клиническая фаза испытаний, третья фаза, закончится в конце 22-го — начале 23-го. Третье: вакцина "Спутник V" заканчивает третий этап клинических испытаний в марте 2021 года. Массовая вакцинация началась с вакцины "Спутник-V", эффективность которой находится в пределах 91-95%. Более того, вчера было сообщение от института разработчика этой вакцины, Центра Гамалея, о том, что в случае тяжелых заболеваний коронавирусом эта вакцина действует от возможности тяжелых последствий и тяжелых заболеваний на 100% эффективности. Это единственный результат, который есть сегодня в мире среди всех вакцин. Более того, 95% эффективности на этом этапе клинических испытаний, в третьей фазе, имеют Moderna и Biotech, и в среднем 70% эффективности имеет AstraZeneca, что допускается ВООЗ, так как все, что свыше 65%, может реализовываться в качестве вакцины от тех или иных заболеваний", — отметил политик.
Виктор Медведчук заявил, что, имея все эти данные, власть, отказываясь от российской вакцины, ведет себя просто преступно по отношению к украинцам.
"Это очередное свидетельство ограниченности, дилетантства и непрофессионализма нашей власти, МОЗ, которые демонстрируют еще раз, что они выступают политически мотивировано в вопросах, где необходимо думать о жизни и здоровье наших людей, украинских граждан. Этого не происходит, и власть себя ведет, как МОЗ, так и в целом Зеленский и его команда, по вопросу вакцинации населения, преступно", — добавил политик.
Напомним, 6 октября Виктор Медведчук встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поставил вопрос о возможности поставок вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, на территорию Украины для защиты жизни и здоровья украинских граждан. В начале ноября Виктор Медведчук провел еще одну встречу с президентом Российской Федерации В. Путиным, где озвучил просьбу о производстве вакцины "Спутник V" (подтвержденная эффективность которой составляет 95%) на территории Украины.