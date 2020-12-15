Татьяне Черновол вручили подозрение в убийстве во время Революции достоинства (документ)

Бывший депутат уверена, что ее ждет оправдательный приговор, так как все доказательства, по ее словам, сфабрикованы.

Бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Черновол официально вручили обвинительный акт об умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

Об этом Черновол сообщила у себя в Facebook, опубликовав документ.

"Вот, только что врученное обвинение за участие в Революции достоинства", – написала экс-депутат.

Как сообщает theБабель, выйдя из здания ГБР, где ей было вручено подозрение, Черновол заявила, что следствие завершено и дело уходит на рассмотрение в Печерский районный суд Киева.

Обвинение она считает "бредом" и "заказом бестолковой зеленой власти", которая пытается "переписать историю в угоду Кремлю".

"События подаются как массовые беспорядки, хотя это был вынужденный акт участников Майдана. Была попытка вытянуть карателей из Мариинского парка, чтобы они бросились освобождать офис Партии регионов. Назвать акт самозащиты массовыми акциями – это уже переписывать историю Украины", – заявила Черновол.

Бывший депутат уверена, что ее ждет оправдательный приговор, так как все доказательства, по ее словам, сфабрикованы. В противном случае, утверждает она, ей может грозить пожизненное заключение.

Отметим, по данным следствия, Татьяна Черновол 18 февраля 2014 года принимала участие в поджоге офиса Партии регионов в Киеве на улице Липской. В огне погиб инженер Владимир Захаров, технический работник офиса, позднее причисленный к Небесной сотне.

Напомним, ранее Печерский районный суд города Киева разрешил следователям ГБР изъять оригиналы удостоверений на наградное оружие бывшего народного депутата Татьяны Черновол.